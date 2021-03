By

Scopri le previsioni del nostro fidato oroscopo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata che stai iniziando

Scoprite quale previsioni le stelle hanno oggi in serbo per i vostro e gli altri undici segni dello zodiaco.

Anche in questa domenica è tempo di oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Che cosa manca oggi ai primi tre segni? La vicinanza femminile: amiche, mamme o chi per loro.

Oroscopo oggi Ariete

Siete pronte a spiccare il volo ma ahimè c’è ancora un po’ di attesa da sopportare: tenete duro e non ve ne pentirete

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Complicità tra donne questa sconosciuta. Ne sentite parlare ma voi proprio non l’avete mai sperimentata

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Non sempre le amiche restano di tutta la vita, qualche volta le cose vanno diversamente e voi oggi lo sapete bene

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Giornata storta per i prossimi tre segni: ognuno a suo modo oggi vedranno una piccola montagna da scalare

Oroscopo oggi Cancro

Il tempo risolve tutti i problemi ma non in famiglia dove, ahimè, proprio non trovate la quadra

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La vostra dolce metà sembra non collaborare: la luna storta non sarete certo voi a potergliela far passare

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

A scricchiolare più di tutto oggi è la salute: acciacchi vari vi mettono decisamente KO e in un periodo non facile

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Questa giornata sembra una strada insalata della quale però, fortunatamente, i prossimi tre segni intravedono la cima.

Oroscopo oggi Bilancia

I comportamento di lui non vi convince e il tempo di ponderare sembra finito: oggi si da battaglia, senza se e senza ma

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

In famiglia qualche momento di scricchiolio e malinteso, oggi però tutto sembra destinato a finire con un abbraccio

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Meno parole, più fatti: questa la strada per far andare tutto al suo posto e render il percorso molto più piacevole

Amore: 5

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Stress, ecco il grande nemico di oggi dei prossimi segni dello zodiaco: scopriamo insieme come affrontarlo.

Oroscopo oggi Capricorno

Lo stress vi fiacca e vi toglie l’appetito. Unico lato positivo: in questo weekend perdete un chiletto di troppo.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Tutto chiuso e voi cercate di ritrovare la forma fisica: in casa potreste raggiungere traguardi inimmaginabili

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Quel malessere che sentite ha un’origine più che chiara: lo stress. Cercate il relax in questa domenica e guarirete

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.