Gemma Galgani scrive un messaggio a Maria De Filippi per la fine della stagione di C’è posta per te: “I sogni si avverano”.



Gemma Galgani, dopo essere stata ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te, ha scritto un messaggio a Maria De Filippi rignraziandola per aver esaudito il suo desiderio. Gemma ha ricevuto la posta che le ha inviato Luciana Littizzetto che, ha chiesto l’aiuto della dama di Torino, di Veronica Peparini e di Belen Rodriguez per trovare un fidanzato.

Sorridente e in splendida forma, Gemma si è presentata sorridente nello studio partecipando al siparietto con Luciana Littizzetto ed improvvisando anche un ballo sensuale. Una grande emozione per Gemma che ha voluto così ringraziare pubblicamente Maria De Filippi.

Gemma Galgani ringrazia Maria De Filippi dopo C’è posta per te

Da più di dieci anni, Gemma Galgani è l’indiscussa protagonista del trono over di Uomini e Donne. Per aiutare Luciana Littizzetto a trovare un fidanzato, Maria De Filippi ha deciso di inviare la posta a Veronica Peparini che è fidanzata con Andreas Muller, a Belen Rodriguez che si è presentata in studio con un abito trasparente e Gemma Galgani che è stata felicissima di partecipare.

Su Instagram, così, ha voluto ringraziare Maria De Filippi e condividere con le persone che la seguono l’emozione provata.

“Alle porte della primavera si chiude una delle trasmissioni più amate dal pubblico che, anche quest’anno, ha riconfermato il successo dei sentimenti veri, della lealtà, dei valori, dei legami forti, insomma dell’amore. L’amore universale che possiamo avere per i genitori, per i figli, per un familiare, per un amico, per marito e moglie e così via, celebrato sempre in modo delicato e rispettoso dalla meravigliosa conduttrice. Se mi avessero detto che un giorno sarei stata addirittura ospite di C’è Posta per Te mi sarei messa a ridere, pensando ad uno scherzo e, invece, a volte i sogni si avverano…”, ha scritto la dama di Torino su Instagram.



“Composta, elegante, di classe, tutto! Bellissima Gemma”, ha scritto l’ex dama del trono over Cristina Incorvaia. “Grande Gemma, sempre elegantissima”,“Sei stata grandissima…. Sei l’esempio che l’età è solo un numero!! Ti adoro”, “Sei splendida, simpatica e allegra!!! Trasmetti felicità a tutti cara Gemma. Sei un’emozione pura”, scrivono i fan.