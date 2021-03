In molti si pongono questa domanda ma non sempre sanno darsi una risposta. Perchè è così importante l’acqua nella dieta? Scopriamolo insieme.

L’acqua è un bene primario indispensabile per ogni essere vivente, quindi non dovrebbe mai mancare. Non solo, l’acqua rappresenta l’elemento più abbondante del nostro organismo visto che i 3/4 del corpo è costituito da acqua. Se si desidera garantire il buon funzionamento dell’organismo e la pelle deve essere liscia e idratata è necessario idratarsi nel modo corretto. Innanzitutto non esiste una regola bene precisa ma in linea generale si dovrebbero bere circa 1,5 litri di acqua al giorno. In particolar modo quando si segue una dieta, bisognerebbe rispettare le quantità consigliate. Scopriamo perchè è così importante l’acqua durante la dieta.

Perchè fa bene bere acqua quando si è dieta?

L’acqua è un bene primario che tutti dovrebbero rispettare evitando sprechi. Inoltre non dovrebbe mai mancare quando si segue una dieta sana ed equilibrata. In linea generale andrebbero assunti da un litro mezzo ai due litri nell’arco della giornata, così da garantire il buono stato di salute degli organi interni per non dimenticare della pelle. Di solito quando si segue una dieta sarà il medico nutrizionista che in base al vostro stile di vita e consigliarvi quanta acqua bere durante il giorno. Si sa che se si pratica un’attività sportiva, si tende a sudare di più e di conseguenza è necessario reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. Per evitare di andare incontro a disidratazione dovete bere, anche la pelle tenderà a seccarsi e le labbra diverranno più screpolate e anche l’alito sarò sgradevole. Cerchiamo di capire perchè nella dieta è importante bere acqua.

-Aiuta a perdere peso corporeo. Certamente la sola acqua non fa miracoli, ma se si segue una dieta sana e regolare e si pratica lo sport allora il discorso cambia. Quando si beve acqua si può perdere peso perchè si va ad aumentare il volume gastrico e si percepisce subito un senso di sazietà. Infatti una sana abitudine è bere spesso durante il girono senza aspettare lo stimolo della sete. Provando anche a bere due bicchieri di acqua prima dei pasti è importante perchè vi induce a mangiare di meno, visto che l’acqua ha un effetto riempitivo e quindi vi sazia un pò.

-Drena i liquidi. Si sa che l’acqua aiuta a prevenire i ristagni dei liquidi, quindi aiuta a contrastare la cellulite e la ritenzione idrica. Ponete sempre attenzione all’acqua che utilizzate perchè deve essere povera in sali minerali. Bevendo la giusta quantità di acqua si favorisce la diuresi, in questo modo non solo si ha il giusto assorbimento dei nutrienti ma aiuta anche ad eliminare le scorie.

-Valido sostituto di altre bevande. Quando avete voglia di dissetarvi evitate bevande gassate e zuccherate, ma prediligete l’acqua. In questo modo l’acqua non è che vi farà dimagrire ma eviterà di farvi assumere altre bevande che possono farvi ingrassare. Non solo bere acqua è importante anche idratarsi con alcuni alimenti che contengono acqua come frutta e verdura. Ma non dimenticate che anche le zuppe e minestre di verdure sono perfetti per idratarsi. Pietanze non solo veloci da preparare ma anche salutari perchè vi aiutano a depurare, ma evitate di condire troppo con olio e sale.

Inoltre ricordate che si fa riferimento ad acqua naturale e non gassata che potrebbe far aumentare il gonfiore addominale.

Consigli

Se si vuole seguire una dieta sana ed equilibrata è importante bere, ecco qualche piccolo consiglio per non dimenticarsi.

Sicuramente il metodo migliore è procurarsi una borraccia che potete utilizzarla sia in casa che fuori casa, magari scegliete quella graduata, così da rendersi conto quanta acqua si sta bevendo. Inoltre appena svegli potete bere una tazza di acqua anche se non avete sete, perchè tenete conto che sono passate comunque diverse ore dall’ultima volta che avete bevuto. Un buon metodo è aromatizzare l’acqua con del succo di limone magari risulterà più invitante, oppure collocare piccolo bottiglie in punti strategici della casa dove trascorrete la giornata.

Seguite qualche piccolo trucchetto per bere più acqua durante il giorno.

Inoltre durante la stagione invernale o autunnale dove le temperature sono più rigide evitate di tenere l’acqua in frigo ma lasciatela a temperatura ambiente, così potrebbe risultare più facile bere.