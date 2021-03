Titanic: com’era lei da giovane? Assomigliava davvero a Kate Winslet?

Tutti ricordano l’attrice che impersonificava Kate Winslet da vecchia nel Titanic. Ma come era veramente da giovane? Somigliava all’attrice?

Il suo nome è Gloria Stuart. È un’attrice che vanta una carriera di tutto rispetto. Ha iniziato a recitare da giovanissima e ha incantato moltissime persone con la sublime bellezza. Tutti la ricordano nella veste di versione invecchiata di Kate Winslet nel celebre film de IL Titanic, vi siete mai chiesti se Gloria Stuart da giovane somigliasse davvero all’amatissima Rose nel fiore degli anni? Noi abbiamo scovato le sue foto che risalgono agli anni 30 e possiamo affermare che le due donne hanno poco in comune. Sono entrambe bellissime ma molto diverse.

Come era Gloria Stuart da giovane?

Gloria Stuart vanta una carriera artistica di successo. Alle sue spalle ha lasciato 46 film (dal 1932 al 1946) alla sua morte. L’attrice, icona degli anni d’oro di Hollywood è morta nel 2010 all’età di 100 anni.

Ecco come era da giovane e possiamo assicurarvi che in quegli anni non esisteva il ritocco fotografico per cui quella che vedete è la sua reale bellezza.

Non aveva nulla da invidiare a nessuna, neanche alla bellissima Rose. Era ancora bella anche a 86 anni quando fece il suo ritorno al cinema per interpretare Rose anziana nel Titanic, film uscito nel 1997. Un ritorno che è stato apprezzato dall’industria cinematografica che le ha conferito una nomination agli Oscar come miglior ruolo di supporto. E’ stata la persona più anziana che abbia mai ricevuto questo titolo.

Finì la sua carriera in bellezza, la stessa che aveva sempre segnato la sua esistenza.

Gli amanti del vintage avranno sicuramente notato le sue foto e le sue interpretazioni. Uno dei suoi ruoli di punta fu quello di Madame Stuart nel film horror “The Old Sark House” del 1932. Divenne celebre anche per avuto una bellissima storia d’amore con James Cagney nel film “Here Comes The Navy” e per aver interpretato la cugina di Shirley Temple in “Rebecca di Sunnybrook Farm”

Ai suoi tempi, negli anni ’30 le attrici icone di Hollywood oltre a lei erano: Marilyn Monroe e Rita Hayworth e a seguire Lauren Bacall, Ida Lopino, Joan Crawford, Vivien Leigh e Olivia de Havilland. Ti potrebbe interessare anche scoprire 5 curiosità che ancora non conosci sul film più amato di sempre