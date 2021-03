Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino ha previsto oggi il nostro imperdibile e consueto oroscopo del giorno.

Scopri che cosa questo sabato ha in serbo per i dodici segni dello zodiaco.

A svelarcelo le previsioni del nostro imperdibile oroscopo, un appuntamento fisso con preziosi consigli e avvertimenti ancor più importanti.

Scopriamo insieme allora che cosa le stelle hanno da dirci.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Qualche problema giunge oggi come dal nulla ma i prossimi tre segni sapranno trovare un modo costruttivo per superarlo.

Oroscopo oggi Ariete

Orgoglio e gelosia vi isolano sempre più ma di positivo c’è che a lui potreste anche mancare e ciò, si sa, è un potente afrodisiaco.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Un bel bagno caldo a volte può fare la differenza, ridonarvi il relax che meritate e aiutandovi anche migliorare la pelle con i giusti prodotti.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Gemelli

Se dalle amiche non vi sentite supportate forse è il momento di cambiare giro: certo non vi servono altri ostacoli nella vita

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Complicità, questo il vero cemento delle coppie per i prossimi segni che faranno esplodere nuovamente l’amore.

Oroscopo oggi Cancro

Traete ispirazione dal passato e così riuscite a immaginare un futuro sempre più creativo e carico di stimoli.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

La passione esplode veramente solo quando dietro porta con se una sincera e profonda complicità

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Questo weekend provate a dedicarlo alla persona amata, lasciate decidere a loro il datarsi e abbandonatevi con fiducia

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cercate un weekend rilassante? Forse per i prossimi tre segni potrebbe essere il giorno giusto.

Oroscopo oggi Bilancia

Se amate l’arte e la musica non rabbuiatevi per musei e concerti ancora KO e cercate piuttosto delle alternative domestiche valide.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Serata all’insegna dell’amore, non tanto quello vissuto e passionale, quanto quello raccontato con le amiche

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Le tensioni in famiglia finalmente sfumano un po’, lasciando un po’ di respiro e preannunciando un weekend di relax

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Romanticismo in casa, questi il piano degli ultimi tre segni per questo inizio di weekend.

Oroscopo oggi Capricorno

Durante la settimana donna in carriera, nel weekend dea del romanticismo e, anche se cene fuori e passeggiate non sono consentite, non vuol dire che in casa non possiate soddisfare il desiderio.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Una cena romantica è il vostro impegno del giorno e lo porterete a compimento con un risultato eccelso

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Ascoltate il vostro istinto e vedrete che non sbaglierete: sapete bene come trarre le giuste conclusioni

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.