È difficile immaginare Gemma Galgani diversa da oggi, ma da giovane è stata una Brigitte Bardot italiana!

Raffinata, acculturata ed eternamente innamorata dell’amore: la descrizione della Gemma Galgani di oggi non è poi così diversa di quella che si poteva fare di lei quando la dama di Uomini e Donne era ancora giovane e all’apice della bellezza.

Esteticamente coerente con se stessa nonostante i decenni, Gemma è sempre stata bionda e ha sempre portato con disinvoltura la frangia sugli occhi, che negli anni Settanta era un vero must.

Gli zigomi pronunciati e i lineamenti piuttosto dolci del viso avrebbero potuto renderla una star del cinema, se solo avesse voluto intraprendere la carriera cinematografica, ma Gemma Galgani non lo ha mai fatto, preferendo dedicarsi al teatro, ma non calcando le scene in veste di attrice!

Gemma Galgani: da giovane era passionale come oggi

“Alcune cose cambiano, altre non cambieranno mai” è una battuta di un vecchio film che potrebbe essere utilizzata come titolo della vita di Gemma Galgani.

Andando a curiosare nella sua storia personale si scoprirà facilmente che Gemma è sempre stata disposta a mandare tutto all’aria in nome dei sentimenti.

La Galgani, infatti, si è sposata a diciannove anni con un coetaneo di ricca famiglia genovese. La tronista ha sempre raccontato che si trattò di un vero e proprio colpo di fulmine reciproco e che, per questo motivo, i due si sposarono in brevissimo tempo.

L’abito da sposa, bianco, semplicissimo ma soprattutto raffinatissimo, può essere davvero considerato il sunto dello stile di Gemma, che nel corso degli anni ha sempre mantenuto un grande senso per la moda.

Purtroppo, rapidamente com’era stato celebrato, il matrimonio finì: Gemma ha raccontato che non riusciva ad accettare l’idea di farsi mantenere dalla famiglia del marito e che ha cominciato immediatamente a scalpitare per poter lavorare.

Il marito però non era affatto d’accordo, così come non lo era affatto la sua famiglia. Per questo motivo, mettendo in atto uno dei suoi tipici colpi di testa, Gemma Galgani ha deciso di lasciare il marito su due piedi per tornare a Torino (dov’era nata e cresciuta), per cercare lavoro.

La carriera, il teatro e Piripicchio

Tornata in Piemonte, Gemma fece rapidamente carriera come direttrice di teatro. La Dama ha lavorato al dal 29 ottobre 1969 fino al 1981 presso il Teatro Alfieri per poi passare definitivamente al Teatro Colosseo di Torino.

Pare che Gemma avesse un talento particolare nel gestire i rapporti tra il teatro e gli attori, anche gli attori più problematici. La dama ha ricordato infatti che Walter Chiari era un vero e proprio incubo per chi lavorava con lui, dal momento che arrivava costantemente in ritardo a tutti gli spettacoli.

Gemma riuscì a entrare in sintonia molto profonda con l’attore, fino a ottenere che Chiari arrivasse in orario a ben 40 spettacoli consecutivi! Un vero e proprio record, che dimostra non soltanto la professionalità della giovane Gemma Galgani ma anche il suo carisma.

Ad ogni modo, le chiacchiere sulle sue relazioni non mancavano nemmeno all’epoca, si vociferò di un flirt tra Gemma Galgani e Walter Chiari. La Dama ha sempre fermamente smentito ogni volta che si è toccato quest’argomento, affermando che tra lei e l’attore c’era soltanto una profondissima stima e una grande amicizia.

Di certo, i due trascorrevano molto tempo insieme anche al di fuori dell’ambito lavorativo, come dimostrano diverse foto che circolano in rete ancora oggi.

A parte il suo matrimonio finito all’improvviso per un colpo di testa, Gemma non ha molte storie d’amore giovanili da raccontare, ed è anche per questo che le sue sorelle l’hanno iscritta a un provino per Uomini e Donne (senza sapere che l’avrebbero trasformata in una vera e propria star del piccolo schermo).

Gemma però ha certamente avuto un grande amore che non l’ha mai delusa: quello per Piripicchio, l’amatissimo gatto grigio che è stato con lei per 19 anni e che è passato a miglior vita nel 2016, lasciando la sua padrona con un dolore inconsolabile.