Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli: chi è, età, altezza

Flavio Cattaneo è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore di Sabrina Ferilli. Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Flavio Cattaneo, seppur non sia un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, è piuttosto noto tra il pubblico del piccolo schermo. Il motivo? Flavio ha il merito di aver conquistato il cuore di una delle donne più belle del nostro paese: Sabrina Ferilli.

I due si sono sposati in gran segreto nel 2011 a Parigi e il loro amore dura ancora oggi. Scopriamo qualcosa in più su uno degli uomini più invidiati dal pubblico nostrano.

Nome: Flavio Cattaneo

Età: 58 anni

Data di nascita: 27/06/1963

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Vice Presidente di Italo

Luogo di nascita: Rho

Altezza: sconosciuta

Profilo Social: nessuno.

Sabrina Ferilli: chi è suo marito Flavio Cattaneo e quando si sono sposati

Sabrina Ferilli dopo la fine del suo primo matrimonio con Andrea Perone, conclusosi nel 2003 a causa di un tradimento di lui con la showgirl Sara Vanone, riesce a trovare la felicità al fianco di Flavio Cattaneo. I due, come anticipato, dopo diversi anni trascorsi insieme, scelgono di sposarsi in gran segreto a Parigi nel 2011 per sfuggire ad occhi indiscreti nostrani. Entrambi, infatti, sono due sono persone estremamente riservate ad amano parlare poco della loro vita privata, preferendo far conoscere al pubblico la loro sfera professionale che quella intima.

Sul suo privato non si hanno a disposizione tantissime informazioni, se non che prima di sposarsi con la bella attrice nostrana, ha avuto un matrimonio con Cristina Goi. Dalla loro unione sono nati ben 2 figli.

Flavio nasce il 27 giugno del 1963 a Rho. La sua carriera inizia piuttosto presto, in quanto si laurea in Architettura al Politecnico di Milano scegliendo di proseguire con la sua formazione in finanza e direzione aziendale, del settore immobiliare, presso la prestigiosa università de la Bocconi.

Negli anni 80 inizia ad avere le prime esperienze nel mondo dell’imprenditoria, iniziando una vera e propria carriera fatta di successi. Basti pensare che negli anni a seguire, nel 2003, viene nominato come Direttore Generale della Rai e nel 2014 rientra nel Consiglio dell’Amministrazione di Italo. Insomma, cariche di certo non di poco conto.

Nel 2018, sempre per quanto riguarda il gruppo Italo, diviene Vice Presidente Esecutivo, ma n’è anche un azionista e durante gli anni passati ha ricoperto il ruolo di amministrazione delegato. Lo stesso ruolo lo aveva anche ricoperto per la famosa azienda telefonica Telecom Italia. Nel 2011, invece, è stato cavaliere del lavoro.

Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli, non ama stare sotto l’occhio dei riflettori. Invece, chi è pronta a tornarci, è sua moglie. In quanto a breve, su Mediaset, debutterà la sua nuova fiction e per l’occasione ha rilasciato un’interessante intervista a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.