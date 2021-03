Belen Rodriguez, abito trasparente a C’è posta per te: Luciana Littizzetto scatenata

By

Belen Rodriguez con l’abito trasparente a C’è posta per te: Luciana Littizzetto scatenata: “Non ho quei capezzoli sparati così!”.

Belen Rodriguez con l’abito trasparente a C’è posta per te scatena i commenti di Luciana Littizzetto e del web. Con un abito chiaro, senza alcuna scollatura e molto morbido, Belen ha accettato l’invito di Maria De Filippi partecipando all’ultima puntata di C’è posta per te. Ad inviarle la posta è stata la stessa Littizzetto che ha chiesto il suo aiuto, quello di Gemma Galgani e di Veronica Peparini per trovare un fidanzato.

La prima ad entrare in studio è stata proprio Belen che ha scatenato i commenti della Littizzetto che ha immediatamente notato l’abito di Belen indossato senza reggiseno con i capezzoli in vista. Sempre molto autoironica, la Rodriguez ha scherzato con la Littizzetto svelando anche il motivo per il quale ha scelto d’indossare l’abito senza reggiseno.

Belen Rodriguez: “Capezzoli? Ci ho riflettuto e ho deciso di farli vedere!”

Sempre bellissima e in perfetta forma, Belen Rodriguez che ha pubblicato l’ecografia della figlia Luna Marì, la bambina che sta aspettando dal compagno Antonino Spinalbese, ha scatenato i commenti del web e quelli di Luciana Littizzetto. “Prima di tutto volevo farti i miei complimenti per questo vestito fatto di pelle di salsiccia! Io non ho quel vestito lì e nemmeno quei capezzoli sparati così!”, ha detto Luciana Littizzetto.

“Sai cos’ho pensato? Ero talmente casta che ho pensato ‘lasciamoli fuori!’ Ci ho provato con i copri capezzoli, col reggiseno, con la fascia che si vedeva dietro… Ci ho riflettuto e ho deciso di farli vedere!”, ha spiegato la showgirl argentina.

Luciana Littizzetto, desiderosa d’innamorarsi, chiede aiuto a Belen che è fidanzata con Antonino Spinalbese la cui foto non lascia indifferente Luciana Littizzetto. “Abbiamo 10 anni di differenza! Mi fa impazzire, altrimenti non l’avrei scelto!” ammette la showgirl sempre più innamorata del compagno che ha scelto.

NO VABBÈ MA #Belen SENZA REGGISENO CON I CAPEZZOLI DURI NE VOGLIAMO PARLARE ??? #cepostaperte 😂😂😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/I3K2P2f4ba — Matt Mad (@mat300m) March 13, 2021

Ma anziché criticare #Belen senza reggiseno a @cepostaperte1 ,criticate quelli che in giro ancora non indossano le #mascherine 🤬😡 #COVID19 — Enzo De Caprio (@decavi81) March 13, 2021

Belen, insieme a Veronica Peparini e Gemma Galgani si è divertita ad insegnare a Luciana Littizzetto a conquistare un uomo.