Nell’ultima emozionante puntata di “C’è Posta per Te” in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20, l’ospite d’eccezione sarà Alessandra Amoroso. Analizziamo lo stile di una delle interpreti più amate della musica italiana contemporanea.

Lo stile di Alessandra Amoroso è unico come lei. Per la puntata odierna di “C’è Posta per Te”, dove sarà ospite con Luciana Littizzetto e Gemma Galgani, punta su un total look Etro, stesso brand che ha vestito per l’intera durata del Festival di Sanremo, i vincitori, Maneskin. Il valore supera i 3000 euro e le dona molto. Scopriamo di più sugli outfit della cantante.

Alessandra Amoroso e l’Amore per la moda

Nonostante i pois siano difficili da portare, la bella pugliese per niente “Stupida” come il titolo del suo secondo famoso singolo, li sfoggia con un colore che le dona, un fiocco glamour e romantiche maniche a sbuffo. Decisamente promossa.

Dopo il meraviglioso outfit firmato Dolce & Gabbana sfoggiato nella quarta serata del Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso è stata ospite, sempre in Rai, da Marco Giallini e Giorgio Panariello nella puntata di chiusura del programma “Lui è peggio di me“. Mentre per l’outfit scintillante all’Ariston (foto sopra) aveva vinto a mani basse il nostro sorriso nel talk “Sorridi o Glissa” per quello nero in pizzo di seguito non raccoglie lo stesso entusiasmo soprattutto per via del pizzo già visto in tutte le versioni. Carina la cintura ma forse sarebbe più consona su un paio di jeans. Le scarpe allacciate, invece, sono molto eleganti e da inserire nei must-have di stagione di cui vi abbiamo parlato qui.

La cantante ha 3,4 milioni di follower su Instagram, seguaci in costante crescita. Di seguito si mostra con un abito attillato sensuale che però non sembra esserle stato consigliato dalla stylist delle star Stefania Sciortino. Capelli al top, trucco rock, sandalo “brillantinato” – da copiare assolutamente – ma il colore del vestito è troppo amalgamato con la carnagione e non crea il giusto distacco. Ricordate che se avete una carnagione chiara almeno un capo deve creare contrasto per evitare l’effetto “Nuda totale”.

I premi vinti ormai non si contano più. Oltre alla musica la sorridente Alessandra è spesso nelle severe classifiche delle “meglio vestite” per un concerto, una sfilata o un’ospitata televisiva. Anche nella sua quotidianità, dove è ovviamente più casual, è quasi impossibile trovarla con colori improbabili o eccessi di qualsivoglia tipo.

La maglia color pesca (sotto) non le si addice ma tutto il resto è impeccabile.

Dopo il secco “no” ricevuto alle selezioni di “Amici” nel 2007, Alessandra ha fatto decisamente bene a non demordere ed a provarci nuovamente nel 2009. Come sappiamo tutti, non solo vinse quell’edizione del seguitissimo talent di Maria De Filippi ma grazie al suo talento ed alla grinta è oggi una tra le cantanti più apprezzate dal pubblico.

Silvia Zanchi