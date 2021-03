Uomini e Donne oggi 12 marzo: Samantha Curcio nella bufera?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 12 marzo: Samantha Curcio nella bufera? Luca e Gero Natale conquistano tutti.

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 12 marzo, alle 14.45 su canale 5? Chi saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento settimanale con il programma di Maria De Filippi? Domande a cui avremo una risposta solo con l’inizio della trasmissione.

Non essendoci anticipazioni ufficiale, infatti, è difficile capire cosa accadrà. Dopo la puntata di ieri dedicata al confronto tra Cataldo e Gemma Galgani che ha deciso di concedere una “prova d’appello” al cavaliere che ha dichiarato di averla messa alla prova quando le ha chiesto di restare a dormire da lei ha fatto fare un passo indietro alla dama e il momento dedicato al tronista Massimiliano Mollicone che, in esterna con la corteggiatrice Eugenia, ha pianto parlando della propria famiglia, chi siederà al centro dello studio nella nuova puntata?

Uomini e donne, anticipazioni 12 marzo: Samantha Curcio protagonista?

Samantha Curcio potrebbe essere la protagonista della puntata di Uomini e Donne di ogig. la tronista che ha avuto diverse discussioni con Roberto sta dividendo il pubblico che si aspettava un trono più emozionante. Tuttavia, non è escluso che la puntata sia dedicata ad altri protagonisti del trono over, in primis i cavalieri più giovani ovvero Gero Natale e Luca. Su quest’ultimo, ha espresso degli apprezzamenti anche Gemma Galgani che ha ammesso di avere delle cose in comune con lui scatenando le critiche di Tina Cipollari.

Potrebbe, inoltre, esserci spazio per Sabina Ricci e Claudio Cervoni. La coppia, dopo una piccola crisi, è tornata ufficialmente a frequentarsi. La dama e il cavaliere si accomoderanno al centro dello studio del programma di Maria De Filippi per svelare come sta procedendo il rapporto?

Attesa anche per capire il percorso di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, dopo alcune frequentazioni che ha deciso di chiudere, sta continuando la ricerca della donna della sua vita. Sarà cambiato qualcosa nell’ultimo periodo? Saranno davvero questi i protagonisti della puntata del dating show di oggi? Lo scopriremo con l’inizio del nuovo appuntamento.