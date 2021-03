È arriva la capsule collection firmata da Simone Rocha per H&M: scopriamo quali sono i pezzi che non puoi lasciarti sfuggire.

Stile irlandese o stile svedese?

Da oggi non dovrai più scegliere solo uno dei due!

Da ieri, 11 Marzo 2021, il famosissimo colosso dell’abbigliamento lowcost, H&M, ha rilasciato una capsule collection che fa veramente gola.

Scopriamo quali sono i capi che devi assolutamente comprare per creare un outfit perfetto e che non “invecchieranno” nel tuo armadio.

Simone Rocha x H&M: quali sono i capi su cui mettere le mani

Un regalo veramente grande quello fatto a tutte le appassionate del settore da H&M.

Per quanto il colosso ci abbia già abituati a capsule collection veramente eccezionali (per citarne solo alcuni abbiamo già visto Versace o Kenzo che ci ha lasciati proprio lo scorso anno), questa si preannuncia veramente emozionante.

Per chi non la conoscesse (e non si deve preoccupare, questo è un ottimo giorno per imparare), Simone Rocha è una stilista irlandese che, nel 2014, è stata incoronata Stilista dell’Anno da Harper’s Bazaar.

Classe 1986, un talento ereditato dal papà (John Rocha) ed uno sguardo veramente unico: Simone è già famosissima nel mondo della moda.

I suoi vestiti sono stati portati già da celebrità come Kate Middleton o Michele Obama (solo per nominarne qualcuna!).

Da ieri, 11 Marzo 2021, è diventata disponibile anche in Italia la sua capsule collection realizzata in collaborazione con H&M.

Scopriamo insieme quali sono i capi sui quali devi assolutamente mettere le mani per evitare di farti sfuggire un affare eccezionale!

In linea con il momento storico, che prevede una moda più romantica e delicata (qui ti abbiamo detto quali saranno i trend della moda primaverile), Simone Rocha ci ha proposto alcuni capi veramente irrinunciabili.

Costruiamo insieme un outfit!

Ormai è passato un giorno intero da quando la collezione è andata online e, purtroppo, tantissimi capi sono già irrimediabilmente andati sold out.

Tra di loro, però, ci sono ancora alcuni pezzi come quelli che ti abbiamo segnalato qui sopra che puoi ancora accaparrarti e che ti assicureranno uno stile veramente perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIMONE ROCHA (@simonerocha_)

In ogni caso, questa collezione la farà sicuramente da padrona nei prossimi mesi e, quindi, se non riuscirai a comprare niente non preoccuparti.

L’importante, infatti, è assimilare lo stile di Simone Rocha per quello che è: romantico e sensibile, a volte “strano” con forme bombate e un certo tipo di sensualità “nascosto“.

Declinare il suo stile nel tuoi look di tutti i giorni sarà sicuramente una sfida ma perché non provare?

Il mondo, ormai, è rosa… rosa pastello (e Simone, ovviamente, ha anche il suo shop personale)!