Serena Rossi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Serena Rossi è un’attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice e cantante di 33 anni. Lei è nata a Napoli il 31 Agosto 1985 in una famiglia di musicisti. Il padre suona la chitarra, la madre canta e il nonno scriveva canzoni. Ha una sorella più piccola Ilaria, di solo sei anni. Serena trascorre la sua infanzia felicemente e durante l’adolescenza inizia a lavorare nei villaggi turistici. Frequenta il Liceo linguistico che termina con difficoltà.

Data di nascita: 31 agosto 1985

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Attrice, Cantante, Conduttrice televisiva, Doppiatrice

Titolo di studio: Maturità Linguistica

Luogo di nascita: Napoli

Altezza: 168 cm

Peso: 60 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Sito Web: http://www.serenarossi.it

Serena Rossi: vita privata e curiosità

Serena Rossi conosce nel 2008 l’uomo della sua vita, l’attore Davide Devenuto. Lo incontra sul set della soap opera Un posto al sole. I due iniziano a frequentarsi, in un primo momento di nascosto senza dirlo a nessuno ma poi escono allo scoperto.

Purtroppo nel 2013 Serena e Davide attraversano una crisi che li costringe ad allontanarsi per un anno. Periodo durante il quale, nonostante fossero separati, si pensano a vicenda fino ad incontrarsi per caso alla stazione: “Ci siamo allontanati quattro anni fa, siamo stati un anno separati. Mi mancava, lo sognavo spesso. Un giorno ci siamo incontrati per caso alla stazione. È bastato uno sguardo, ci siamo detti a vicenda: ‘Sapevo che ti avrei rivisto’. Lì ho capito che era lui quello giusto. Ci siamo messi a chiacchierare, siamo usciti a cena e timidamente tra di noi è ricominciata.” Serena e Davide si innamorano di nuovo e non si lasciano più, infatti, nel 2016 diventano genitori di Diego.

Serena Rossi ha due tatuaggi: la scritta Love dietro il collo e tre rondini sull’avambraccio sinistro che rappresentano la sua famiglia ovvero lei, il suo compagno Davide e loro figlio Diego.

Non tutti sanno che Serena quando aveva 18 anni ha partecipato ad un provino durante il quale le viene detto che per ottenere il ruolo avrebbe dovuto perdere peso. Lei desiderosa di ottenere il lavoro inizia una dieta drastica che le dà subito ottimi risultati. Comincia a perdere molto peso diventando stanca, debole e infelice. Col passare del tempo, fortunatamente, capisce che non tutti i ruoli sono adatti ad ogni fisicità e decide di smettere la dieta tornando al suo peso ideale.

Serena Rossi: carriera televisiva

Serena Rossi esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2003 quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai Tre Un posto al sole, grazie alla quale si conquista l’affetto del pubblico, tanto che recita a teatro come protagonista del musical Mal’aria. Questo diventa per lei un trampolino di lancio, infatti, inizia ad ottenere piccoli ruoli in diverse serie televisive fino a farsi spazio tra i protagonisti.

Nel 2007 è nel cast della fiction di successo Il commissario Montalbano e l’anno successivo è tra i protagonisti di Ho sposato uno sbirro. Nel 2011 recita nella serie Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci. Nel 2012 si cimenta nel ruolo della cattiva Anita Cescon in R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti. Contemporaneamente debutta al cinema con Al posto tuo e Troppo napoletano, ma è la televisione il suo vero palcoscenico.

Nel 2013, Serena Rossi diventa l’icona delle bambine poiché da la la voce ad Anna nel film d’animazione Disney Frozen – il regno di ghiaccio. L’anno successivo, nel 2014, Carlo Conti la vuole tra le protagoniste di Tale e Quale Show, talent di Raiuno. L’attrice in quell’occasione con la sua voce sorprese tutti e si aggiudicò la vittoria della quarta edizione Nel 2015 è protagonista della fiction Squadra Mobile e nel 2017 è sul set di Il coraggio di vincere. Parallelamente alla carriera di attrice, Serena conduce diversi programmi e si dedica al doppiaggio. Nel 2018 duetta al Festival di Sanremo con il brano ‘Custodire’, insieme a Renzo Rubino. Nel 2019 torna sul palco dell’Ariston, come ospite. per omaggiare Mia Martini e i 30 anni di Almeno tu nell’universo, cantata da Mimì sullo stesso palco nel 1989. Sempre nel 2019 esce il film Io sono Mia in cui interpreta il ruolo della famosa cantante.

Nel 2021 è stata la protagonista della fiction della serie Mina Settembre, trasposizione della serie letteraria di Maurizio de Giovanni. E’ stata coconduttrice della finale del Festival di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus e Fiorello ed è la conduttrice dello show di Raiuno “Canzone segreta”.