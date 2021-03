Sei asociale? Scopri se e si e in che entità in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle per ogni segno.

Non tutti siamo comunicativi al 100% e a volte ci sono persone che per via del loro modo di essere vengono considerate asociali. Persone che preferiscono starsene per conto proprio e che non cercano in modo assiduo la compagnia degli altri. Allo stesso tempo, ci sono persone che pur essendo di grande compagnia tendono a dimostrarlo solo a coloro a cui tengono davvero.

Per questo motivo è spesso difficile capire chi è davvero asociale e chi no. E, cosa più strana tra tutte, capita che noi stessi facciamo fatica a definirci. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la metà perfetta di ogni segno zodiacale, cercheremo di conoscerci meglio indagando a fondo su se e quanto siamo effettivamente asociali.

Scopri quanto sei asociale in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Per nulla asociale

La parola asociale è così distante da te da non poterti descrivere in alcun caso. Sei infatti una persona che ha costantemente bisogno di rapportarsi agli altri e che per questo è decisamente socievole. Anzi, si potrebbe dire che sei tra quelli che proprio non si trovano con chi si mostra sulle sue e che quando ciò capita, finiscono per prenderla sul personale. Certo, forse ti occorrerebbe imparare a saper stare un po’ anche da sola. Detto ciò, però, si può affermare tranquillamente che tu non sia affatto una persona asociale.

Toro – Quasi per niente asociale

Sebbene il tuo modo di essere sia a volte difficile da comprendere, non si può dire che tu sia una persona asociale. Al contrario, ti piace stare con gli altri e creare aggregazione. E sopratutto ti piace circondarti delle persone a cui tieni e che fanno parte della tua cerchia più intima. Agli occhi degli altri, però, questo tuo bisogno di avere a che fare con persone con cui sei maggiormente in intimità, può rivelarsi come un tratto che ti rende asociale. Cosa che conoscendoti è chiaro non essere vera ma che potresti cambiare lavorando un po’ sul tuo modo di relazionarti con gli altri quando ancora non li conosci a fondo.

Gemelli – Per niente asociale

Possiamo dire che sei tra le persone meno asociali dell’intero zodiaco. Il tuo modo di comunicare con gli altri è infatti sia verbale che non verbale ed è sempre al massimo. Simpatica a tutti, sai sempre come mettere a proprio agio chi hai davanti. E questo fa di te una persona ricca di cose da offrire. Il tuo modo di essere è così solare da riuscire quasi a cambiare persino chi asociale lo è per davvero. Certo, come tutti hai i tuoi momenti no. Anche in quei casi, però, sai sempre come comunicare il tuo stato d’animo.

Cancro – Un po’ asociale

Si può dire che a tratti tu sia un po’ asociale. Ciò dipende dal fatto che prima di aprirti veramente con qualcuno hai bisogno di fidarti. E perché ciò avvenga è necessario che tu ti senta al sicuro. Così, capita spesso che sulle prima tu possa apparire tesa o scostante, salvo poi rivelarti una persona molto dolce. Si tratta però di un aspetto variabile, che muta anche in base all’ascendente e che per questo può variare anche tra persone dello stesso segno zodiacale. Motivo per cui è sempre importante indagarsi al massimo per capire bene come si è.

Leone – Decisamente non asociale

Il tuo bisogno di stare sempre al centro dell’attenzione fa di te una delle persone meno asociali che ci siano. Stare tra la gente ti piace così come ti piace conoscerne di nuova. Certo, se arrivi allo scontro puoi diventare antipatica e chiuderti a riccio. Ma a parte di avere motivazioni importanti, tendi sempre a fare la conoscenza di chiunque hai intorno. E tutto con modi solari che spingono gli altri ad avvicianarsi a loro volta a cercare la tua compagnia. Un aspetto che basta incontrarti per qualche secondo per rendersene conto.

Vergine – Decisamente asociale

Tra i tanti segni dello zodiaco tu sei uno dei più asociali. Un po’ dipende dalla timidezza e un po’ dal fatto che non ti piace stare con persone che ti annoiano o che non ritieni adatte a te. Nella maggior parte dei casi, quindi, finisci con l’apparire fredda e distaccata. E tendi ad essere così con chiunque non rientri tra le persone che ti sono simpatiche o alle quali vuoi bene. Dopotutto si tratta di un modo di essere che non ti pesa. Stare da sola con te stessa infatti è una cosa che non ti preoccupa e che non ti fa sentire sola.

