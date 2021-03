Trucco sposa 2021: come preparare la pelle al makeup, i consigli e i prodotti

Come preparare la pelle al trucco sposa. Tutti i consigli e i prodotti da utilizzare e le dritte per truccarsi da sola.

Il matrimonio è un evento molto importante nella vita di una coppia e ancor di più in quella di una donna che a volte lo sogna sin da bambina. Quel giorno, mentre si corona il proprio sogno d’amore si vorrebbe essere perfette, truccate e pettinate in modo impeccabile pronte per essere immortalate dall’obiettivo del fotografo.

Scopriamo tutti i consigli ed i prodotti giusti per preparare la pelle al makeup da sposa e le dritte della truccatrice Giulia Bencich per truccarsi da sole in modo professionale.

Come preparare la pelle al trucco da sposa

Il trucco da sposa è senza dubbio il più impegnativo poiché dovrebbe donare un aspetto super naturale, nascondere le imperfezioni e regalare un incarnato fresco e luminoso che duri tutto il giorno.

Il segreto per ottenere un bel makeup è sicuramente quello di partire da una bella pelle, prima di imperfezioni, purificata, vellutata e distesa. Scopriamo tutti i consigli per preparare la pelle al trucco sposa specificando che la preparazione non potrà certo esser fatta a due giorni dal matrimonio, ma dovrà iniziare mesi prima adottando una skincare corretta, mangiando in modo sano e bevendo la giusta quantità giornaliera di acqua.

La skincare da utilizzare tutti i giorni

Ogni giorno sia al mattino che alla sera la pelle andrà detersa con delicatezza e profondità ed utilizzando i prodotti giusti per il proprio tipo di pelle. Ci sarà una skincare adatta alle pelli secche ed una per le pelli grasse che mirino a ripristinare il normale stato dell’epidermide.

Al mattino si potrà lavare il viso con un detergente delicato e dopo averlo pulito si potrà applicare un siero dalle proprietà idratanti ed illuminanti, una crema per il contorno occhi ed una crema idratante da giorno su viso e collo.

Alla sera, si dovrà con cura struccare tutto il viso, in particolare occhi e labbra che molto spesso vengono truccati con prodotti a lunga tenuta e dalla pigmentazione piuttosto tenace. Saranno perfetti uno struccante bifasico o un olio struccante.

Una volta struccato il viso, si potrà procedere alla detersione del viso e all’applicazione dei trattamenti notturni che dovranno essere formulati con ingredienti ricchi e corposi che possano agire durante il riposo notturno rimpolpando la pelle e idratandola in modo profondo.

L’esfoliazione

La pelle andrà esfoliata settimanalmente con uno scrub specifico per la tipologia di pelle. Se ne possono trovare facilmente in commercio o anche prepararli in casa con una ricetta semplice e naturale.

L’utilizzo dello scrub eliminerà lo strato di cellule morte preparando la pelle a recepire in modo migliore i trattamenti e rendendola particolarmente liscia e luminosa.

La pulizia del viso

A circa una settimana dalla data del matrimonio sarà utile sottoporsi ad una seduta di pulizia del viso professionale che purifichi la pelle in profondità eliminando gli eventuali anti estetici punti neri e che renderà la pelle più compatta e radiosa.

La depilazione

La depilazione è senza dubbio uno step fondamentale da affrontare prima del proprio matrimonio. Eliminare con cura i peli superflui dal viso ed in particolare dalla zona delle labbra e del mento sarà importantissimo. Per farlo ci si dovrà rivolgere alla mano di un professionista, evitando il fai da te.

Le sopracciglia

Le sopracciglia sono un particolare importantissimo per il viso di una donna e il giorno del matrimonio dovranno essere folte, dalla linea perfetta e pulita. Se si ama il fai da te e ci si ritrova con le sopracciglia poco folte o con una linea davvero poco naturale ci si dovrà rivolgere ad una professionista qualche mese prima del matrimonio.

L’estetista provvederà a curare l’arco sopraccigliare permettendo ai peli di ricrescere e donando alle sopracciglia una linea e un forma perfetta. Se il caso dovesse rivelarsi particolarmente disperato si potrà pensare ad effettuare un microblanding che le ridisegni in modo semipermanente.

L’abbronzatura

Se si desidera sfoggiare un incarnato dorato il giorno del proprio matrimonio si dovranno fare dei trattamenti abbronzanti già da qualche settimana prima della data delle nozze. Che sia la lampada UVA, un prodotto autoabbronzante o delle sedute di abbronzatura artificiale con lo spray specifico, lo si dovrà comunicare al truccatore o se ci si vuol truccare da sole, si dovrà considerare la ‘tintarella’ nello scegliere i prodotti del makeup come il fondotinta ed il correttore.

Trucco sposa 2021: i consigli di Giulia Bencich per un self makeup impeccabile

La bravissima makeup artist Giulia Bencich ha voluto condividere con le sue followers tanti consigli per la realizzazione di un self makeup da sposa perfetto. Non vi resta che guardare il video tutorial per scoprire tutti i segreti che vi renderanno bellissime il giorno del vostro matrimonio!

Siete pronte a truccarvi da sole al vostro matrimonio o nonostante i consigli della professionista preferite affidarvi alle mani di un makeup artist? In ogni caso vanno a voi i nostri migliori auguri per l’evento che resterà sempre tra i più importanti della vostra vita!