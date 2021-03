Pronto a metterti alla prova con un nuovo quiz? Oggi, con il nostro test aguzza la vista, mettiamo alla prova le tue capacità di osservazione.

Pensi di essere in grado di riconoscere al primo colpo il dettaglio che ti svelerà la risposta giusta al test di oggi?

Moltissime persone, infatti, non riescono ad individuare il particolare a “colpo d’occhio” e quindi falliscono il test.

Sei pronto a dirci chi dei due… ha una fidanzata?

Test aguzza la vista: chi dei due è fidanzato?

Guarda attentamente l’immagine qui sopra.

Nelle due immagini possiamo vedere la stessa persona seduta nel suo salotto intenta, con ogni probabilità, a parlare in video chiamata.

Dovrai rispondere alla nostra domanda in meno di dieci secondi: quale dei due è quello che ha una fidanzata nella sua vita?

Tantissime persone non riescono a dare la risposta giusta in meno di dieci secondi (e molti non riescono a risolvere proprio il nostro quiz!).

I nostri test, ovviamente, sono da prendere semplicemente come un gioco e non costituiscono assolutamente una valutazione della tua intelligenza.

Insomma, sono semplicemente uno svago!

Bene, adesso torniamo al nostro test dell’uomo fidanzatato o meno.

Chi dei due, secondo te, è quello che ha una compagna nella sua vita?

Il ragazzo disordinato, con la pianta morta e le patatine sul divano oppure quello che ha tutto sotto controllo ed anche un bel po’ di frutta a disposizione?

La domanda, di certo, non è semplice ma c’è un dettaglio che avresti dovuto notare subito per scoprire quale tra i due è il ragazzo fidanzato.

No, non si tratta della palla da basket e neanche del quadro appeso alle spalle del nostro protagonista.

Ancora non hai individuato qual è il particolare che ti svela la risposta?

Eccolo evidenziato nella foto qui sotto.

Il ragazzo fidanzato, infatti, è quello che ci sembra il più disordinato tra i due!

Nonostante le condizioni in cui versa la sua casa, quindi, è lui ad avere una fidanzata.

Il dettaglio che ti svela tutto?

Ma semplicemente il paio di pantofole che si intravedono sotto il divano!

Anche se nell’altro appartamento è tutto più ordinato e la presenza del bicchiere d’acqua e della frutta potrebbe essere il segnale che c’è qualcuno che tiene “in riga” il nostro protagonista del test, questo non vuol dire che lui sia fidanzato!

Semplicemente potrebbe essere una persona molto ordinata ed attenta alla sua dieta.

Invece il ragazzo qui sotto ha evidentemente una fidanzata che passa anche molto tempo a casa da lui, tanto che, addirittura, ormai ha il suo paio di pantofole!

Certo, potreste obiettare che nessuno vieta agli uomini di indossare delle comodissime e soffici pantofole rosa a forma di coniglio.

La misura, però, è chiaramente troppo piccola per i piedi del nostro ragazzo: insomma, il “disordinato” è quello che ha una fidanzata!

Sei riuscito a risolvere il nostro test in meno di dieci secondi?

Allora complimenti, si vede che fai parte di quella ristretta cerchia di persone in grado di individuare in pochissimo tempo il particolare “giusto”.

Non molte persone riescono, infatti, a vedere immediatamente le pantofole e si fanno confondere dal disordine.

Insomma, non possiamo far altro che farti i nostri complimenti!