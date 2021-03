Stefano Rosso, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Stefano Rosso, fidanzato di Francesca Chillemi, è il figlio del patron della Diesel Renzo Rosso: una vita negli affari tra economia e grandi passioni.

Stefano Rosso fa battere il cuore di Francesca Chillemi ormai da qualche tempo. La stessa dedizione che mostra nella vita di coppia la mette nell’imprenditoria. Rosso, infatti, è co-fondatore e CEO di D-CAVE, comunità di videogiochi con particolare interesse per il lifestyle. Inoltre è membro del consiglio di amministrazione in OTB Group.

Vanta esperienze nel settore industriale e d’impresa sin dalla tenera età, essendo figlio di Renzo Rosso: patron e fondatore della Diesel, noto brand di moda con una fama internazionale. Insieme a Francesca Chillemi ha avuto una figlia – la piccola Rania – per cui concilia abilmente la vita da uomo d’affari agli obblighi di padre che offrono anche tante piccole grandi e soddisfazioni.

Nome: Stefano Rosso

Età: 42 anni

Data di nascita: 01/06/1979

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: business man

Luogo di nascita: Marostica

Altezza: 180 cm

Profilo Social: Instagram.

Stefano Rosso, uomo d’affari e padre modello: l’approdo in Diesel

Tanta gavetta e numerose opportunità di crescita hanno permesso a Stefano Rosso di emergere nel mondo del marketing e della gestione d’impresa: due campi in cui eccelle e riesce a imporre un nuovo modus operandi rispetto alla serrata concorrenza. Rosso, nato a Marostica il 1 giugno del ’79 sotto il segno dei Gemelli, lascia l’Italia per proseguire gli studi presso il Fashion Institute of Technology di New York. Percorso formativo che gli ha consentito di ottenere un BA in International Trade & Marketing. Inizia il proprio percorso lavorativo collaborando con il noto brand Zoo York.

Nel 2005 Stefano torna in Italia e diventa Direttore manageriale di Diesel, carica che gli permette di avere contatti e partnership con noti marchi come Adidas e Ducati, poi inizia a veicolare un nuovo approccio allo sviluppo ed evoluzione della mission aziendale portando il brand di riferimento a livelli considerevoli.

La passione per il calcio: Rosso al timone della L.R. Vicenza Virtus

Nel 2011 diventa Direttore di Sviluppo di OTB Group. Nel 2014 passa alla Maison Margiela con il ruolo di Direttore Creativo, nominato direttamente da John Galliano. Tre anni dopo assume la CEO di Diesel North America. Inoltre è anche Amministratore Delegato di Red Circle Investments. Terreno di investimento sono principalmente le nuove tecnologie. Interesse anche per il calcio: Stefano Rosso è, infatti, Presidente della L.R. Vicenza Virtus. La compagine che rese celebre Paolo Rossi prima che approdasse nei grandi club.