Scopri se e quanto sei golosa secondo le stelle e se rientri tra coloro che non possono rinunciare ai piaceri della tavola.

Mangiare bene è una cosa che piace a tutti. Se per alcuni il cibo è semplice sostentamento, ci sono però persone che non possono proprio fare a meno di concedersi dei dolcetti o i piatti che più amano. In alcuni casi ciò accade perché si trova nel cibo una sorta di appagamento, in altri perché si è semplicemente golosi. Oggi, dopo aver visto di che colore è ogni segno dello zodiaco, valuteremo questa seconda ipotesi in base al segno zodiacale di nascita. Un modo come un altro per vedersi da fuori e capire se e quanto si è golosi se rapportati agli altri segni dello zodiaco.

Quanto sei golosa secondo le stelle? Ecco la risposta

Ariete – Non troppo

Se si parla di gola non si può dire che tu rientri tra i più golosi. Sebbene ti piaccia mangiare bene, infatti, hai interessi diversi dal cibo e quando sei davvero presa finisci addirittura per dimenticartene. È anche vero, però, che se ti senti particolarmente nervosa o giù di corda tendi a cercarlo più facilmente lanciandoti su alimenti che normalmente non toccheresti. Quindi non si può dire che tu non sia per nulla golosa. Semplicemente non lo sei troppo. Almeno se paragonata ad altri segni dello zodiaco.

Toro – Moltissimo

Diciamocelo, tu rientri a pieno titolo tra i segni più golosi dello zodiaco. Il cibo è per te fonte di sostentamento così come un piacere in grado di gratificarti. Che si tratta di dolce o salato, sai sempre apprezzarlo e nella maggior parte dei casi ti piace persino cucinarlo. Un aspetto importante che fa di te tra i segni più golosi. Il piacere che provi con il cibo giusto è tra l’altro tale da spingerti a volerlo condividere con le persone che ami al fine di rendere i momenti speciali ancora più belli. Cosa in cui, tra le altre cose, sei anche piuttosto brava.

Gemelli – A sprazzi

Non si può dire che tu sia tra i segni più golosi dello zodiaco. Certo, a volte hai periodi in cui mangeresti ogni cosa ma nella maggior parte dei casi tendi ad alimentarti nel modo corretto e nelle giuste quantità. Il tuo modo di mangiare rispecchia solitamente il mood del momento e le sensazioni che provi. Così, se si senti giù finisci con concederti qualche dolce. Al contrario se stai bene eviti di eccedere. Per questo motivo sei un po’ al di fuori di

un’ipotetica classifica.

Cancro – Abbastanza

Anche se non si direbbe, sei una persona molto golosa. Il più delle volte, però, vuoi per la linea o per la salute, sei perfettamente in grado di controllarti. Il tuo modo di mangiare è quindi piuttosto controllato ma con qualche eccesso. E quando si tratta di esagerare la tua voglia di mangiare cose buone emerge del tutto, andando in modo particolare sui dolci. Se sei nel mood di piena golosità saresti infatti capace di far fuori un intero pacco di biscotti. Motivo per cui anche se non è una cosa frequente rientri tra i segni più golosi dello zodiaco.

Leone – Nella media

Mangiare cose buone ti piace ma non al punto da farti piazzare in alto nella classifica dei segni zodiacali più golosi. Quando puoi preferisci infatti scegliere cosa mangiare e gustarti ogni cosa dal primo all’ultimo boccone. E nel farlo sei sempre attenta alla scelta degli ingredienti e alla loro preparazione. Ogni tanto, come tutti, puoi arrivare ad eccedere e quando accade cerchi sempre di rimediare come puoi. Il tutto per un bilanciamento che ti rende si golosa ma non oltre la media. Motivo per cui, anche se non disdegni dolci e salati non sei tra i primi in classifica.

Vergine – A modo tuo

Il tuo rapporto con il cibo è da sempre ambivalente perché se da un lato tendi a mangiare solo quando hai fame, dall’altro ti piace gustare solo cibi che siano di tuo gradimento. A tuo modo sei quindi molto golosa ma solo di determinati alimenti senza i quali potresti arrivare a preferire il digiuno. Una modalità che ti rende decisamente originale e che ti porta al di fuori di ogni possibile classificazione. Sopratutto perché se da un lato tendi a mangiare molto i cibi che ti piacciono, dall’altro hai un tuo modo personale di intendere il cibo.

Bilancia – Decisamente

Del tutto a sorpresa, rientri ta i segni più golosi dello zodiaco. E questo anche se per via del tuo modo di regolarti stai più o meno a metà classifica. Sebbene dolci e salati ti piacciano al punto da voler trascorrere persino del tempo a prepararli per poterli gustare, sei infatti anche in grado di mangiarli con moderazione e senza mai esagerare. Un aspetto del tuo modo di essere che si rispecchia in tutto quello che fai e che dal punto di vista dell’alimentazione ti rende quasi un esempio per chi, al contrario di te, non è in grado di regolarsi.

Scorpione – Molto

Anche se sei notoriamente in grado di gestire al meglio il tuo modo di mangiare, sei una persona molto golosa. E si può dire che ci siano periodi della tua vita in cui rientri a pieno titolo tra i primi posti in classifica. Mangiare, infatti, è per te un piacere che ti piace condividere anche con gli altri. Che si tratti di dolci o di salati poco importa perché il cibo rappresenta per te tante cose. Dalla convivialità, alla coccola al momento di appagamento. Tutte cose che gestisci di volta in volta in base al mood del momento e che, proprio per questo, ti rende una persona molto golosa. Ma, al contempo, in grado di controllarsi da sola.

Sagittario – Più di quanto sembra

Anche se tieni alla linea al punto da cercare spesso e volentieri di controllarti sei molto più golosa di quanto non sembri. In particolare lo sei dei cibi dolci che mangeresti ad ogni ora e che ti piace gustare nei momenti più disparati. Per fortuna, nonostante questo aspetto che ti caratterizza in modo totale, sei una persona che sa gestire la propria alimentazione. Solo di tanto in tanto sembri perdere il controllo lanciandoti sul cibo in modo più esagerato del solito. Cosa che quando accade non piace neanche a te ma che lascia intravedere quanto la gola sia parte integrante del tuo modo di essere.

Capricorno – Il giusto

Di te si può dire che ti piace mangiare bene e che quando lo fai ci metti anche l’anima. Volendo sei anche in grado di preparare manicaretti interessanti e tutto senza nulla togliere a quello che ami assaggiare quando ti è possibile. Quindi, si, sei decisamente una persona golosa. Ma sai esserlo senza eccessi, concedendoti quanto ti serve per star bene e sapendo rimandare di volta in volta se sei piena o ritieni che non è il caso di mangiare altro. Un autocontrollo che ogni tanto vacilla mostrando un’incredibile voracità ma che nella maggior parte dei casi ti consente di gustare senza eccessi ciò che ti piace.

Acquario – Poco golosa

Mangiare per te è importante ma non al punto da poterti definire golosa. Quando si tratta di buon cibo, infatti, tendi ad assaggiare qualsiasi cosa senza preconcetti ma senza mai eccedere o desiderare qualcosa a tal punto da pensarci spesso o mangiarne in grandi quantità. Per questo motivo, anche se a volte sai essere una buona forchetta, nella maggior parte dei casi risulti quasi distaccata da tutto quel che concerne il cibo. Cosa che ti rende tutto sommato una persona poco golosa.

Pesci – Golosissima

Essere golosa è una delle tue caratteristiche. Amante del buon cibo, quando si tratta di sperimentare cose nuove, infatti, non ti tiri mai indietro. Oltre ad essere ghiotta di dolci e di preparazioni importanti come sformati o pasticci, adori la cucina semplice. Quella in grado di esaltare sapori e profumi con pochi ingredienti ben mixati tra loro. Con te ogni cibo appare speciale perché non ti stanchi mai di celebrare tutto ciò che mangi, dalla semplice mela al dolce più sofisticato. Il tutto per un rapporto con il cibo davvero esemplare e nel quale riesci anche a curare l’aspetto legato al benessere. Chi più di te, infatti, è prova di come la buona cucina si possa ottenere anche da pasti semplici e sani? Starti accanto aiuta davvero ad apprezzare ogni singolo alimento.

Essere golosi, se si vive bene la cosa, può essere meraviglioso poiché dona una visuale delle cose ricca e carica di soddisfazioni. Ciò che conta è sapersi controllare e gestire, senza mai mettere da parte la propria salute. Per comprendere al meglio quanto e come si è golosi è sempre consigliabile controllare il profilo del proprio ascendente. Questo è infatti in grado di fornirci sfumature che altrimenti sarebbe difficile comprendere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.