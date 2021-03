Gianmarco Saurino è uno tra i nomi emergenti del panorama attoriale italiano. Ma chi è? Ecco età, altezza, carriera, Che Dio Ci aiuti e vita privata.

Gianmarco Saurino, nato a Foggia, è oggi un attore di teatro, televisivo e anche un doppiatore. Ha interpretato Lorenzo Lazzarino nella fiction Rai “Doc Nelle Tue Mani” e Nicodemo Santopaolo in “Che Dio Ci Aiuti“, oltre ad aver recitato sempre per la Rai, nella fiction “Non dirlo al mio capo 2“. Le tradizionali fattezze da belloccio mediterraneo lo hanno già reso necessario come figura di spicco in alcune delle produzioni televisive del Belpaese tra le più popolari. Non a caso infatti il suo nome sembra essere un trend in crescita.

Nome: Cataldo Coccoli

Cataldo Coccoli Luogo di nascita: Foggia

Foggia Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Data di nascita: 12 dicembre 1992

12 dicembre 1992 Età: 27 anni

27 anni Professione: attore, doppiatore

Altezza: 1.80 m

1.80 m Peso: 72 kg

72 kg Tatuaggi: sembra non averne

sembra non averne Profilo Instagram ufficiale: @giasau

Profilo Twitter ufficiale: @giasausource

Gianmarco Saurini: biografia e carriera

Gianmarco Saurino è nato il 12 dicembre 1992 a Foggia. Fin da subito manifesta una forte passione per l’arte della recitazione e per lo spettacolo in generale. Da ragazzo decide di formarsi come attore, deciso a sfondare nel mondo del cinema, per questo intraprende una carriera professionale importante e impegnativa. Gianmarco frequenta il Teatro sperimentale Limoni in Puglia e ad appena 19 anni si trasferisce a Roma dove si forma e consegue il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Sarà interprete di 14 spettacoli, tra il 2011 e il 2019 e sarà proprio a Roma che Gianmarco inizierà la sua vera carriera di attore, anche grazie alla sua determinazione e alla sua indole volitiva, che gli consentiranno, pur nascendo come attore di teatro, di affermarsi nel mondo della cinematografia italiana. Oltre a essere un grande attore, è appassionato di sport estremi, come il paracadutismo, e di musica (suona infatti l’ukulele e l’armonica). Pur vivendo da anni lontano dalla Puglia, l’attore è molto legato alla sua terra che spesso ritrae, insieme al suo cane, nei suoi scatti pubblicati su Instagram.

Prima di iniziare la sua carriera da attore, Gianmarco Saurino ha avuto una carriera nel doppiaggio. Ha fatto parte tra l’altro del cast di doppiatori in The Rarest Ones di Roberto Saku Cinardi. Tra il 2012 e il 2015 Gianmarco è stato il protagonista di alcuni cortometraggi, tra questi ci sono Il Calapranzi, The Interrogation, 4 A.M. La chiamata dal piccolo schermo non ha tardato ad arrivare. Nel 2015 Gianmarco Saurino è entrato nel cast della produzione della serie Questo è il mio paese.

Il successo per Gianmarco arriva però nel 2017 , grazie alla sua apparizione nella fiction Rai “Che Dio Ci Aiuti“, dove recita al fianco di Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi e Cristiano Caccamo. Qui interpreta l’avvocato Nicodemo Santopaolo. Sarà poi interprete sempre per la Rai e sempre nello stesso anno, in “C’era una volta allo Studio Uno” e l’anno successivo “Non dirlo al mio capo 2” al fianco di Vanessa Incontrada. Nel 2018 recita nel videoclip musicale di Eman Tutte le Volte.

Gianmarco Saurini: vita privata

Gianmarco Saurino a inizi 2021 ha dichiarato di aver posto fine da poco a una relazione importante, durata tre anni con una chef pugliese come lui che aveva conosciuto in un ristorante a Firenze. Dopo cinque anni di relazione quindi Gianmarco è ufficialmente single.

L’annuncio è stato dato da lui stesso sulle pagine del settimanale Tv Mia. Il 28enne è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata ma questa volta ha deciso di fare uno strappo alla regola.

In questi anni Gianamrco Saurino non ha mai parlato apertamente della sua compagna. Solo a Verissimo, dove è stato intervistato nel 2019, ha ammesso di aver conosciuto la sua dolce metà due anni prima. La rottura è dunque arrivata dopo quasi cinque anni insieme. Saurino, star in tv con fiction di successo come Che Dio ci aiuti e Doc-Nelle tue mani, non ha mai fatto il nome della donna che ha amato fino a qualche settimana fa.