Francesca Chillemi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Francesca Chillemi, siciliana dai tratti orientali, ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua spontaneità sul piccolo schermo. Qualche apparizione al cinema e tanta voglia di stupire. Ripercorriamo la carriera dell’interprete.

Una siciliana che strizza l’occhio all’Oriente. Francesca Chillemi, volto noto della televisione e presenza sporadica nel cinema italiano, si è fatta conoscere nel recente passato per le sue reiterate apparizioni in fiction di grande successo come “Che Dio Ci Aiuti” o “L’Ispettore Coliandro”.

Alla base della sua popolarità, però, c’è una carriera molto più ampia contraddistinta da una gavetta ricca di esperienze che l’hanno portata ad essere una delle donne più importanti dello spettacolo italiano. All’età di 18 anni vince Miss Italia, questo traguardo le consente di arrivare a palcoscenici più ambiti che esulano dalle canoniche passerelle dove, comunque, riesce a imporsi come modella. Nel 2003 prende parte alla quarta stagione di “Un Medico in Famiglia”.

Francesca Chillemi, da “Che Dio ci Aiuti” a “Braccialetti Rossi”: la carriera dell’attrice

La performance nell’universo dei Martini le garantisce la presenza in alcune trasmissioni della tivù di Stato: “I raccomandati”, celebre format con Carlo Conti, e “Italia che vai”. Nel 2005 conduce per la Rai “Varietà”, “Aspettando Miss Italia”, “Sognando tra le note” e “Miss Italia: la sfida comincia”. Inoltre è una delle donne di Montalbano, l’interprete figura nella mole incontrastata di figure femminili che hanno impreziosito la fortunata fiction. La Chillemi è protagonista dell’episodio “La luna di carta”, correva l’anno 2008. Nello stesso periodo vince il Premio Margutta nella sezione fiction.

Lo stato di grazia, però, comincia nel 2009 quando Francesca Chillemi debutta sul grande schermo con “Feisbum – Il film”. Seguirà poi la partecipazione al primo film di Checco Zalone (al secolo Luca Medici) “Cado dalle nubi”, diretta da Gennaro Nunziante. Il 2011 poi la vede entrare nel cast della fortunata serie “Che Dio Ci Aiuti” dove interpreta il personaggio di Azzurra Leonardi. Figura che le ha permesso di entrare ancora più in contatto con il grande pubblico.

Fidanzato e social network: il legame con Stefano Rosso e quei sorrisi su Instagram

È seguita poi la partecipazione a “Notte prima degli esami ’82”, al fianco di figure capillari come Giorgio Faletti. Senza contare che lei aveva già lavorato al fianco di altri grandi maestri del teatro e cinema italiano, come il compianto Gigi Proietti, nella miniserie “Preferisco il Paradiso”. Impossibile non annoverare poi le interpretazioni in “Braccialetti Rossi” e “L’Isola di Pietro”, al fianco di un’altra icona come Gianni Morandi.

La 36enne siciliana è molto attiva sui social, utilizza principalmente Instagram, ma possiede anche una pagina Facebook ufficiale. Attualmente è fidanzata con l’imprenditore Stefano Rosso e sogna di continuare a fare l’attrice in ambiti sempre diversi: “Ciò che conta è mettersi alla prova”, ha dichiarato. Lei, a giudicare dal riscontro dei fan, ci sta riuscendo alla grande.