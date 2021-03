Perché non fai mai fantasie sul partner quando ti ritrovi da solo sotto le coperte? Scopriamo insieme le cause ed i motivi.

Parlare di intimità, specialmente quando affrontiamo temi estremamente delicati, può essere molto difficile.

Aprirsi con un amico, un parente od addirittura con il partner stesso ci può sembrare uno scoglio veramente insormontabile!

Proprio per questo motivo oggi abbiamo deciso di affrontare uno dei lati più “scottanti” del piacere intimo di ognuno di noi.

Cosa succede quando… non fai fantasie sul tuo compagno?

Fantasie sul partner: ecco perché non le fai quasi mai

Intimità e relazioni sentimentali, spesso e volentieri, possono non andare molto d’accordo.

La “colpa”, ovviamente, non è quasi mai di nessuno ed è difficile anche individuare quali siano i veri problemi.

Abbiamo parlato spesso di trovare nuovi metodi che ti aiutino a rivitalizzare il tuo rapporto intimo: provare l’astinenza o programmare i propri rapporti intimi sono solo alcuni dei suggerimenti che ti abbiamo già dato.

Spesso, poi, ci si mette anche il fatto che è “difficile” parlare con i proprio conoscenti, con il proprio partner ed anche con i propri amici dei dubbi che abbiamo sotto questo punto di vista.

Una delle domande che ci facciamo più spesso, infatti, rimane quasi sempre senza risposta.

Quanto è normale non fantasticare sul proprio partner quando ci lasciamo andare da soli in camera da letto?

Dell’autoerotismo e del fatto che non andrebbe “demonizzato” all’interno di una relazione abbiamo parlato in questo articolo.

Anche le fantasie (abbiamo analizzato qui quelle più strane maschili e qui quelle femminili) fanno parte di quel mondo spesso poco esplorato e, quindi, che può risultare spaventoso.

Mettere insieme i due argomenti, poi, diventa quasi sempre molto complicato.

Eppure a moltissime persone capita di avere intricate fantasie intime che hanno come protagonista… qualcuno che non è il loro partner!

Perché succede e, soprattutto, cosa vuol dire per la vostra relazione?

Abbiamo delle buone notizie per te: come riporta VanityFair, non fantasticare sul proprio compagno non è assolutamente un problema.

Anzi!

Premesso che tutte le coppie non sono, ovviamente, uguali e che ogni rapporto è unico e particolare pare che sia invece molto comune fantasticare… su un’altra persona!

Le fantasie intime, a quanto pare, sono decisamente slegate dai nostri veri desideri: sembra assurdo ma, a quanto pare, è proprio così.

I desideri delle persone passano da situazioni estreme a rapporti con più persone o omosessuali.

Questi, poi, sono solo alcuni esempi: l’immaginazione, infatti, non ti pone limiti!

Immaginare qualcosa, però, non vuol dire che questo sia, per forza di cose, il nostro desiderio più profondo!

La fantasia, soprattutto quella che ci aiuta a stimolare il nostro desiderio, segue percorsi a noi (spesso) sconosciuti dal punto di vista conscio.

Il nostro inconscio, invece, spesso e volentieri sa meglio di noi che cosa può aiutarci a sentirci eccitati!

Ecco perché, quindi, se fai fantasie su persone che non sono il tuo partner non devi assolutamente pensare che si tratti di “tradimento” (e, ovviamente, viceversa).

L’idea generale è che, se c’è qualche cosa che non va nella tua coppia, non sono di certo le tue fantasie il motivo!

Gli studiosi affermano che le fantasie intime possono essere il sintomo che qualcosa, tra di voi, non funziona più ma, la maggior parte delle volte, sono in realtà del tutto innocenti.

Se la tua relazione non funziona (dal punto di vista emotivo o da quello fisico), una costante fantasia di “lidi migliori” potrebbe essere la spia che il problema è reale.

Ma questo lo puoi sapere solo tu!

In generale, quindi, fantasticare su un’altra persona non è assolutamente il segnale che stai per tradire il tuo partner o che tra di voi c’è qualcosa che non va.

Insomma, niente sensi di colpa e niente paura: le fantasie sono qualcosa che riguarda te… ed il tuo cervello!

Se ti capita di avere delle fantasie su altre persone, quindi, non ti preoccupare e, anzi, goditele finché puoi!

Lo scopo di una fantasia è di soddisfare delle necessità fisiche passando attraverso la stimolazione del tuo cervello.

Insomma, nessuno dice che siano “false” ma anche che non sono quello che vuoi o che ti serve davvero nella vita!

Adesso, quindi, puoi tornare a sognare ad occhi aperti senza sensi di colpa: buon divertimento!