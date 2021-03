Erasmo Genzini chi è: età, altezza, vita privata e carriera dell’attore che impersona Erasmo in “Che Dio ci aiuti 6”.

Erasmo Genzini è un giovane attore italiano, oggi conosciuto ai più con il nome di Erasmo Ferri, quello del suo personaggio nel cast di Che Dio ci aiuti 6. Ma cosa sappiamo di lui?

Quello che sappiamo con certezza è che l’attore è già noto agli spettatori per aver preso parte ad altre fiction di successo. Inoltre Da circa 10 anni, Genzini è fidanzato con Federica Esposito. Ecco tutto quello che sappiamo di lui.

Nome: Erasmo Genzini

Erasmo Genzini Luogo di nascita: Gragnano, in provincia di Napoli

Gragnano, in provincia di Napoli Segno zodiacale: Acquario

Acquario Data di nascita: 18 febbraio 1991

18 febbraio 1991 Età: 29

29 Professione: attore

Altezza: /



Peso: /

Tatuaggi: apparentemente nessuno

apparentemente nessuno Profilo Instagram ufficiale: @erasmogenziniofficial

Erasmo Genzini è nato il 18 febbraio 1991 a Gragnano, in provincia di Napoli ed è del segno zodiacale dell’acquario. Inizia a coltivare la passione per la recitazione sin da piccolo. Aveva solo 8 anni, infatti, quando ha cominciato a prendere lezioni a Castellammare di Stabia. Crescendo, si è iscritto alla scuola di cinema La Ribalta e nel 2008 è arrivato il suo primo ruolo nella serie TV “O’ Professore” di Maurizio Zaccaro.

Erasmo Genzini: la carriera

Erasmo Genzini nonostante la giovane età ha già preso parte a numerosi progetti di successo. Fra tutti ricordiamo senza ombra di dubbio “L’isola di Pietro 2 e 3”, fiction con protagonista Gianni Morandi dove interpretava il ruolo di Diego. L’attore ha fatto parte anche del cast di serie televisive come “Sotto Copertura 2” dove interpretava Nicola Sasso; “Il clan dei camorristi” nel ruolo di Saverio. Inoltre nel suo portfolio ci sono alcune partecipazioni ne “La Squadra” e a “Un posto al sole”. Tra i progetti più recenti da attenzionare “Leonardo”, diretto da Daniel Percival, dove interpreta Dante e che andrà in onda su Rai1 e “Buongiorno mamma”, con la regia di Giulio Manfredonia, nel ruolo di Armando. Ma un ruolo più di tutti gli ha donato la notorietà: ed è Che Dio Ci Aiuti 6.

Erasmo Genzini è Erasmo Ferri in Che Dio Ci Aiuti 6

Erasmo Genzini interpreta un suo onomino ossia Erasmo Ferri nella serie TV “Che Dio ci aiuti 6”. Genzini è una new entry nel cast ma fin da subito ha destato l’attenzione. Ferri, ossia il suo personaggio, è un ventottenne che non ha niente da perdere e che non ha mai potuto contare nemmeno sul supporto rassicurante di una famiglia. La madre, infatti, l’ha abbandonato in un orfanotrofio poco dopo la nascita. Barcamenandosi tra varie famiglie affidatarie e il riformatorio, è cresciuto per la strada. Mentre si accinge a compiere un terribile crimine, si reca ad Assisi in cerca di sua madre. Di lei ha solo un indizio, una medaglietta che porta al Convento delle Grazie. Lì si imbatte in suor Angela, che sente di essere molto legata a lui.

Erasmo Genzini: vita privata e fidanzamento con Federica Esposito

erasmo è legato sentimentalmente da circa 10 anni con Federica Esposito, studentessa e modella. Il loro è stato un colpo di fulmine. L’attore l’ha notata mentre camminava per strada. Colpito dalla sua bellezza, l’ha guardata e lei, dopo aver ricambiato lo sguardo, è entrata nella sua abitazione. Il giorno dopo, l’ha contattato su Facebook e da lì è iniziata la loro relazione. A DiPiùTv, Genzini ha dichiarato:

“È la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16! Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti”.

L’attore ha dichiarato pubblicamente che lui e la sua dolce metà andranno presto a convivere.