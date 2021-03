Elettra Lamborghini positiva al covid: “So chi me lo ha passato”

Elettra Lamborghini ha confermato sul suo profilo Instagram di essere positiva al coronavirus: “Ho capito che me lo ha trasmesso”.

Elettra Lamborghini era stata annunciata come una delle due opinioniste di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, ma nelle scorse ore si è mormorato che purtroppo ha contratto il covid e che a causa della sua positività al virus non potrà prendere parte alle prime puntate dello show. La notizia non era stata ancora confermata. O almeno fino a poco fa quando la moglie di Afrojack, attraverso il suo profilo Instagram, ha ufficializzato la sua positività al virus.

Elettra ha confermato di aver anche compreso chi è stata la persona che le ha passato il virus e che, anche se ha provato una certa rabbia iniziale, ha compreso che non è colpa di nessuno ed ha approfittato di questo momento per lanciare un appello ai suoi fedeli sostenitori. Invitandoli tutti ad indossare sempre la mascherina, in modo tale da potersi proteggere dal virus che da un anno ormai ha piegato il mondo intero.

Elettra Lamborghini è positiva al covid e il video in cui lo ha annunciato, nel giro di poco tempo, è già diventato virale.

Elettra Lamborghini annuncia: “Da Twerking Queen a Covid Queen”

Elettra Lamborghini ha confermato sul suo profilo Instagram di aver contratto il coronavirus, ma fortunatamente sta bene e non ha manifestato forti sintomi del virus, ma che nonostante tutto non ha potuto nascondere un filo di tristezza perché si trova isolata da tutto e tutti. Confermando, di conseguenza, la sua assenza all’Isola dei Famosi.

“Ciao ragazzi, sono Elettra Lamborghini. Non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti e purtroppo ho contratto il covid. A diavolo tutto. Sono a casa completamente da sola, perché, non si può avvicinare nessuno. Questo è il mio cane che già non mi sopporta più. Fino a poco tempo fa ero la Twerking Queen, mentre ero sono diventata la Covid Queen“.

“Sono sempre stato molto attenta, anzi forse fin troppo. Ero quella che si vantava, o meglio ero sempre grata per non aver contratto il virus ma l’ho beccato ugualmente. So da chi l’ho preso, ma non devo arrabbiarmi. Non c’è nulla per cui arrabbiarsi. Sono sempre stata attentissima. Ma cosa ci posso fare? Non posso fare altro che ringraziare il Signore perché sto bene, mentre purtroppo a tante altre persone che colpito in maniera piuttosto forte. Io sono qui, sto bene, piena di fazzoletti. Ogni tanto mi cola il naso e faccio un po’ di tosse. Però sto bene. Anche se avrei voluto cantare e ballare, ma me ne sto calma. Ho tutto quello che mi serve, sono semplicemente un po’ depressa. Ragazzi per favore: mettete tutti la mascherina, se no da qui non ne usciamo più”.

