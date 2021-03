Elettra Lamborghini positiva al covid: all’Isola dei Famosi potrebbe arrivare Lui

Elettra Lamborghini, positiva al covid, salta le prime puntate dell’Isola dei Famosi 2021: al suo posto potrebbe arrivare lui.

Elettra Lamborghini è risultata positiva al covid e salterà le prime puntate dell’Isola dei Famosi 2021 che parte lunedì 15 marzo, in prima serata su canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi.

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste. Con lei, infatti, ci sarà anche Iva Zanicchi la quale, tuttavia, durante le prime puntate, potrebbe essere affiancata da un altro nome. Probabilmente, la Lamborghini che è attualmente in quarantena, salterà le prime due puntate. Chi potrebbe prendere temporaneamente il suo posto? Il nome che sta circolando ha già scatenato l’entusiasmo dei fans.

Elettra Lamborghini assente all’Isola dei Famosi 2021: Tommaso Zorzi la sostituisce temporaneamente?

Secondo quanto scrive TvBlog, sarebbe Tommazo Zorzi il nome indicato dagli autori dell’Isola dei Famosi 2021 per sostituire temporaneamente Elettra Lamborghini che comincerà la sua avventura da opinionista appena tornerà ad essere negativa. Il nome di Tommaso Zorzi era stato già accostato all’Isola dei Famosi 2021 prima dell’annuncio ufficiale degli opinionisti. Oggi torna a galla per affiancare Iva Zanicchi in attesa del ritorno della Lamborghini.

Per ora, tuttavia, l’indiscrezione non sarebbe stata ancora ufficializzata. Proprio Zorzi, negli scorsi giorni, ospite di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha parlato di Elettra Lamborghini svelando di aver chiarito con lei dopo il Grande Fratello Vip 2020.

“C’è stato un momento in cui non ci siamo più sentiti per quanto avessimo avuto un buonissimo rapporto. Elettra Lamborghini mi ha richiamato ed è stata molto carina con me. Non aveva nemmeno più il mio numero. In bocca al lupo a lei per L’Isola dei famosi”, ha detto Zorzi.

Sarà lui, dunque, il sostituto temporaneo della Lamborghini? Nel frattempo, sui social, Elettra sta pubblicando una serie di storie in cui mostra ai fans la sua quarantena. “Sto cucinando raga perché mi sto sfracassando la min***a.. che pal*e!“, dice la cantante.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 è così formato: Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed, Elisa Isoardi, Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Beppe Braida, Daniela Martani.