Daniela Ferolla, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Daniela Ferolla, chi è l’ex Miss Italia e oggi conduttrice: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Daniela Ferolla è una conduttrice italiana che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo il concorso di bellezza Miss Italia nel 2001. La sua proclamazione arrivò il 10 settembre 2001, un giorno prima dell’attentato alle Torri Gemelle. Con il tempo, Daniela Ferolla è diventata una bravissima e apprezzatissima conduttrice, ma chi è davvero? Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Nome: Daniela Ferolla

Daniela Ferolla Luogo di nascita: Vallo della Lucania

Vallo della Lucania Segno zodiacale: Toro

Data di nascita: 7 maggio 1984

7 maggio 1984 Età: 36 anni

36 anni Professione: conduttrice

Altezza: 180 cm



180 cm Peso: /

Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: daniela_ferolla



Daniela Ferolla: età, altezza e carriera

Daniela Ferolla, classe 1984, è nata a Vallo della Lucania. Ha tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam, la quale ha partecipato nel 2019 al concorso Miss Italia, fino alle prefinali, con il titolo di Miss Cinema Campania. Il padre Fernando è un ex maresciallo dei carabinieri, mentre la madre, Anna Mautone, è morta nel 2015 di cancro.

Sulla morte della madre, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha detto: “Sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Ma questo non ha reso le cose più facili. Lei ha lasciato dentro di me un vuoto incolmabile. E il dolore, ne sono certa, non sparirà mai. Sono riuscita ad andare avanti grazie al lavoro, all’amore del mio compagno e soprattutto grazie alla fede”.

E’ alta un metro ottanta e, grazie alla sua bellezza, nel 2001, è stata eletta Miss Italia. Contemporanemanete vince anche i titoli di Miss Chi, abbinato alla rivista settimanale di Mondadori e di Miss Web. La carriera nel mondo dello spettacolo continua a la Ferolla diventa una conduttrice.

Nel 2005 ha condotto su Italia Teen Television. Nel 2010 ha condotto su Rai 5 Dentro la moda. Diventa poi inviata di Uno mattina estate e poi de La vita in diretta. Dalla stagione televisiva 2014-2015 conduce Linea Verde, prima insieme a Patrizio Roversi e poi con Federico Quaranta. Ha anche recitato nelle fiction Orgoglio e Don Matteo.

Vita privata

Daniela Ferolla è fidanzata dal 2004 con Vincenzo Novari amministratore delegato del Comitato organizzativo di Milano-Cortina 2026. Lo scorso ottobre, per il loro anniversario, la Ferolla, su Instagram, ha scritto: “Buon anniversario amore mio! Il tempo insieme a te vola… Sei una forza della natura e anche quando fuori piove con te c’è sempre il sole!”.