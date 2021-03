By

Pensi che il tuo modo di rapportarti con gli altri non sia il massimo? Scoprilo con il nostro test dei rapporti con gli altri.

Hai paura che ci sia qualcosa che non va nel tuo modo di rapportarti con gli altri?

La relazione che instauri con gli altri (e con te stesso) spesso possono essere “vittime” di storpiature ed incomprensioni.

Con il test di oggi cerchiamo di capire cosa pensi davvero del tuo modo di rapportarti alla socialità.

Pronto a scoprirlo?

Test dei rapporti con gli altri: come vedi la socialità?

Sei una persona che ama rapportarsi con gli altri oppure fatichi a parlare quando ti trovi in socialità?

Il test di oggi mette “alla prova” le tua capacità sociali, scavando nel tuo subconscio e cercando di capire come ti poni di fronte alle altre persone.

Guarda l’immagine qui sopra: cosa vedi rappresentato per prima nella figura?

Lascia che sia il tuo subconscio a scegliere e leggi il profilo che fa riferimento alla prima figura che hai visto.

Si tratta del volto di una donna dai capelli rossi oppure di una figura che “urla“?

Il tuo rapporto con gli altri, ovviamente, è influenzato dalla società, dal luogo in cui vivi e da tantissimi altri fattori.

Questo test, come tutti gli altri che ti proponiamo, ha principalmente un valore ludico: insomma, serve solo a divertirsi!

Grazie a queste immagini, però, possiamo provare ad indovinare qualcosa di più su di te.

Abbiamo già messo alla prova la tua capacità di leggere i segnali del corpo altrui ma i nostri test non si fermano certo a quelli della personalità!

Se vuoi provare uno dei nostri test d’intelligenza, puoi sempre tentare la fortuna con quello del parcheggio (che trovi qui) oppure con quello del bicchiere d’acqua.

Anche se il responso di questo test non è accuratissimo, quindi, sappiamo che può dirci però qualcosa riguardo il modo in cui percepisci il tuo rapporto con te stesso e con gli altri.

Quale delle due immagini hai notato per prima?

Ecco il responso.

Hai notato per primo il volto di una donna dai capelli rossi : notare per primo il volto di una donna con i capelli rossi potrebbe voler dire che i tuoi rapporti con gli altri sono estremamente cordiali e facili .

Non hai bisogno d’aiuto né di essere “introdotto” in una nuova situazione: insomma, saresti in grado di parlare anche con il muro se ti impegnassi!

Evidentemente sei una persona che non si ferma spesso a pensare alle conseguenze delle sue azioni e delle sue parole.

Per quanto non ti capiti spesso di trovarti in brutte situazioni , potrebbe succederti di non renderti conto che il tuo modo di fare mette in difficoltà gli altri.

Quello di cui ti “accusano” più spesso gli altri è che non si capisce mai quando scherzi o quando sei serio !

Insomma, non hai decisamente problemi a rapportarti con gli altri e con te stesso o almeno questo è quello che credi in “ superficie “.

Se hai visto per primo il volto che urla, anche se non hai potuto fare a meno di notare anche il volto della donna, nella tua vita c’è qualcosa che ti preoccupa.

Forse, il volto che urla ha attirato la tua attenzione perché ti sembra di riconoscere qualcuno o qualcosa che ti impedisce di socializzare con gli altri.

Evidentemente sei una persona sensibile, che fatica ad instaurare un rapporto “superficiale“.

In più hai come la sensazione che ci sia qualcuno che ti bisbiglia, costantemente, che stai sbagliando qualcosa.

Vivi ogni situazione di imbarazzo, anche quella più “normale”, come un vero e proprio ostacolo.

Forse la tua sensibilità sta diventando un muro che impedisce agli altri di ferirti ma anche a te di raggiungerli!

Ovviamente questo test non serve a fare diagnosi su di te e sulla tua personalità; non sarebbe possibile capire la tua complessità grazie solo ad una immagine!

Se però ti sei ritrovato in una delle due descrizioni, forse è il caso di iniziare a riflettere su cosa voglia dire per te il rapporto con gli altri.

Ricorda: il rispetto (per sé stessi e per le persone che ci circondano) è fondamentale per instaurare rapporti sani e duraturi!