Scopri che tempo farà oggi sulle tre principali aree della Penisola, consulta insieme a noi le previsioni meteo di questo mercoledì.

Dopo il ritorno inatteso della pioggia si spera adesso che il sole possa presto ripresentarsi nei nostri cieli. Che sia oggi il giorno giusto? Scopriamolo insieme continuano a leggere qui su CheDonna.it, arriva il prospetto delle previsioni meteo zona per zona di questo mercoledì 10 marzo.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Il vortice che aleggiava sulla Sardegna si sposta ora al centro-sud: Se dunque a Nord e su gran parte del Centro torna il sole, ecco che sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e in parte sul Salento arrivano rovesci e temporali.

Vediamo ora più nel dettaglio come si svilupperà la situazione zona per zona.

Previsioni meteo nord Italia

Su tutte le regioni del settentrione sembra finalmente splendere un sole incontrastato.

Qualche nuvola potrà interessare il Friuli Venezia Giulia e i confini alpini ma senza creare grossi disagi.

Le temperature massime saranno comprese tra gli 11 gradi di Venezia e i 14 di Torino.

Previsioni meteo centro Italia

Se lungo le ore del mattino c’è ancora qualche precipitazione che potrebbe interessare Molise, rilievi abruzzesi e del frusinate, la situazione va poi gradualmente migliorando, con cielo prevalentemente sereno e un diffuso bel tempo.

Le temperature massime si presenteranno tra i 6 gradi di l’Aquila e i 16 di Cagliari.

Previsioni meteo sud Italia

Una spiccata instabilità si nota sin dalle prime ore del mattino. Su Campania, Basilicata e Puglia arrivano le prime perturbazioni mentre piogge sparse si faranno notare su Calabria e Sicilia.

Nel pomeriggio precipitazioni sulla Calabria tirrenica, sul Salento e sul messinese ma intanto migliora sul resto del sud.

Temperature massime che oscilleranno qui tra i 7 gradi di Potenza e i 14 di Palermo.

Infine ecco per voi oggi il nostro immancabile aforisma, parole celebri di un personaggio altrettanto celebre che speriamo possano regalarvi una riflessione in più in questa giornata

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.”

(Dalai Lama)