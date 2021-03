By

Se amate il polpettone di carne, adorerete il polpettone di riso con prosciutto cotto e uova: è la classica ricetta che mette d’accordo tutti

Il polpettone può essere un piatto unico da servire a cena? Certo, ancora di più se come in questo caso è insieme un primo e un secondo. Prepariamo il polpettone di riso con prosciutto cotto e uova, una ricetta facile e completa, buona anche per i bambini.

Uno dei vantaggi in questa ricetta è che potete prepararla con un certo anticipo, anche la sera prima, e poi tirarla fuori soltanto quando è ora di infornarla. In pratica il riso ha la funzione della carne macinata e fa da legante per tutto il resto. Noi abbiamo scelto la versione più semplice, con prosciutto cotto, uova e parmigiano. Poi sta alla vostra fantasia decidere quali altri ingredienti inserire.

Polpettone di riso con prosciutto cotto e uova: ricetta, cottura e servizio

Prima di passare alla ricetta vera e proprio del polpettone di riso con prosciutto cotto e uova vediamo gli abbinamenti. Quello migliore è certamente con delle verdure grigliate oppure cotte al vapore. Ma va benissimo anche un’insalata mista.

Ingredienti

480 g riso Carnaroli

90 g di parmigiano grattugiato

2 uova

200 g di prosciutto cotto in una fetta unica

1 noce di burro

pepe q.b.

Preparazione:

Mettete sul fuoco una pentola per cuocere il riso, salatela poco prima dell’ebollizione dell’acqua e poi calate il riso. Scolatelo quando è ancora al dente (ma non crudo, c’è differenza) perché tanto terminerà la cottura in forno. Nel dubbio, seguite i tempi indicati sulla confezione.

Intanto che aspettate, però, potete già preparare anche il resto degli ingredienti. Nel boccale di un mixer, frullate il prosciutto e poi unitelo in una ciotola alle uova sbattute e al formaggio grattugiato.

Mescolate per ottenere un composto omogeneo e tenete in frigorifero.

Dopo aver scolato il riso, conditelo con una noce di burro. Poi nella stessa ciotola unite il composto di prosciutto, uovo e formaggio e mescolate con un cucchiaio di legno. Modellate un foglio di carta forno abbastanza grande per contenere il polpettone e date all’impasto la classica forma allungata.

Adagiate su una leccarda da forno e infornate a 180° per 25-30 minuti. Quando il polpettone di riso con prosciutto cotto e uova è cotto, sfornatelo ed eliminate la carta forno prima di atgliarlo. Lasciatelo raffreddare per una decina di minuti, in modo da compattarlo e mnon rovinarlo mentre lo affettate, poi servitelo.