Dayane Mello su Francesco Oppini: “E’ una questione di ignoranza”

Dayane Mello, intervistata da Globo, ha commentato la sua esperienza al GF Vip e le frasi sessiste di Francesco Oppini.

Dayane Mello è stata senza dubbio una delle protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La bella modella brasiliana, nel bene o nel male, è sempre stata al centro della polemica. In primis per i suoi repentini cambi di idea. Ancora il pubblico si chiede come mai in un primo momento si sia dichiarata a Rosalinda Cannavò per poi mandarla al televoto e poi per i rapporti instaurati con gli altri concorrenti.

Tra questi c’è Francesco Oppini con cui inizialmente aveva particolarmente legato all’interno della casa più spiata d’Italia, ma i loro percorsi poi si sono divisi e tra loro c’è un muro che non ha alcuna intenzione di essere abbattuto. Intervistata da una delle più importanti reti brasiliane, Globo Dayane ha ripercorso il suo rapporto con il figlio di Alba Parietti. Nello specifico quando lui pronunciò delle frasi alquanto sessiste nei suoi confronti, per poi chiedere scusa in diretta, affermando che se lo avesse raggiunto a Verona l’avrebbero violentata. Dayane ha commentato quel momento, rivelando cosa pensa di quelle tristi affermazioni su cui Francesco si è prontamente scusato, comprendendo il terribile errore commesso.

“Onestamente non ho preso molto in considerazione ciò che è successo” ha esordito Dayane, che di recente è stata punzecchiata da Stefania Orlando. “Penso sia una questione di ignoranza. E’ stato lui a fare una guerra orribile, non l’ho iniziata io, ma in tutta onestà non mi sono sentita affatto ferita da lui“ ha concluso. “Sono del parere che quando hai una personalità molto forte. Le persone non sanno bene come affrontarti e per questo motivo provano ad attaccarti con lo scopo di sminuirti“ ha concluso la modella, come riportato sul portale Biccy.

Dayane Mello ha stroncato Francesco Oppini e durante il corso dell’intervista non ha potuto fare a meno di parlare anche del suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò, Dayane Mello rompe il silenzio: “Non ho problemi”

Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha fatto sognare milioni di telespettatori, che sognavano di poterle vedere insieme. Purtroppo però le cose non sono andate come previste e le due amiche si sono allontanate. Anche se la Cannavò non ha nascosto che le piacerebbe riprendere i rapporti con Dayane, anche se durante il dietro le quinte di Verissimo tra loro sarebbe calato il gelo e c’è addirittura chi racconta che si sarebbero a malapena rivolte la parola.

Durante il corso dell’intervista, Dayane ha chiarito che per lei, contrariamente a quanto è stato detto sul suo conto, non è affatto un problema innamorarsi di una donna e per questo non rinnega ciò che era nato con la Cannavò.

“Io non mi innamorato in base al genere di chi mi ritrovo davanti, per questo mi sentivo attratta da lei” ha esordito la bella modella brasiliana. “Posso innamorarmi di un uomo, ma anche di una ragazza. Semmai dovessi innamorarmi di una donna, mi vivrò quel sentimento senza alcun problema. Ogni esperienza che si presenta sul mio cammino, anche se diversa, va vissuta. Sono del parere che nella vita tutto accada per una ragione e dobbiamo imparare ad accettare quello che ci capita, vedendo il buono di quello che succede” ha proseguito, senza sbilanciarsi più di tanto se ha intenzione di frequentare o meno la Cannavò al di fuori del programma.

Dayane, durante il corso dell’intervista, ha anche ammesso che la parte più difficile di quest’esperienza al GF Vip è stata proprio quella di vivere lontano dai suoi affetti per così tanto tempo. Visto che è rimasta all’interno del programma per ben 6 mesi.

“Passare tutto questo tempo lontana da casa mia, dalla mia famiglia e dai miei affetti non è stata affatto una cosa facile. Anche se una volta uscita ho trovato ad attendermi tantissimi messaggi ricchi di affetto e non posso negare che sia una bella una cosa“ ha affermato. “So che ci sono state anche numerose polemiche su di me, ma non mi importa. Io dico sempre quello che penso. Considero l’Italia casa mia e sono molto legata a questo paese e sapere che sono entrata nel cuore di milioni di telespettatori mi rende fiera di me“ ha concluso.

“Ho tanti ricordi nella mia testa che una bambina di 3 anni non avrebbe mai dovuto vivere come l’immagine di me scalza per le strade a chiedere cibo.

Ma il mio passato mi ha reso la donna, la madre e la figlia che sono oggi”

❤️

DAYANEMELLO NA GLOBO#mellos #exrosmello pic.twitter.com/8VGwGUkO9i — ei gostosa (@edoruta) March 8, 2021

Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip ha ribadito la sua visione delle cose, ma c’è chi spera sempre che lei possa cambiare idea e riavvicinarsi a Rosalinda Cannavò.