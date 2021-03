Arisa senza filtri dopo Sanremo: “Il mio seno era un problema. Ora mi piaccio”

Arisa, dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2021, si è raccontata senza filtri su Instagram, svelando le sue fragilità che con il tempo sono diventate veri e propri punti di forza.

Arisa è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021, condotto per il secondo anno consecutivo dalla coppia formata da Fiorello e Amadeus, dove ha stupito il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua bellissima voce e alla malinconica Potevi fare di più, canzone scritta per lei da Gigi D’Alessio.

Dopo la fine della karmesse musicale, l’artista ha scelto di raccontarsi senza filtri sul suo profilo Instagram, raccontando le sue fragilità che grazie all’aiuto delle persone che ama sono diventati veri e propri punti di forza.

Arisa dopo il Festival di Sanremo è diventata ancora una volta il perfetto esempio della body positivity.

Arisa, il messaggio su Instagram emoziona il web: le sue parole

Arisa, dopo aver conquistato tutti all’Ariston con il suo look mozzafiato, ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontarsi come non mai ai suoi fedeli sostenitori svelando che prima non era solita apprezzare il suo seno, ma che ora è riuscita ad avere una prospettiva totalmente diversa di se stessa. Accettando non solo il suo seno, ma tutto ciò che non la faceva sentire bene con se stessa. Una vera e propria evoluzione per la cantante.

“Quando ero piccola il mio seno per me rappresentava un grosso problema“ ha esordito la cantante su Instagram. “Ora, invece, guardandomi allo specchio mi sono accorta che mi piace parecchio. Certo, è sicuramente meno tonico di quando avevo 20 anni ed ora ha anche qualche smagliatura, che ad essere sincera trovo deliziosa. Al mio fianco ho un uomo capace di ripetermi che sono bella tante di quelle volte al giorno e dalla mia precedente relazione ho imparato che i complimenti non vanno mai rifiutati“ ha proseguito Rosalba Pippa, questo è il nome dell’artista all’anagrafe.

“Andrea adora la mia piace e ogni volta che sto per arrabbiarmi mi fa ridere. Ho capito che al mio fianco ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella così affranca ogni mio dubbio di non esserlo e questo è un problema in meno“ ha concluso. “Sentirmi apposto, mi permette di sentirmi più sicura nell’amare me stessa e gli altri. E’ totalmente l’opposto di quello che noi ci raccontiamo e non mi riferisco soltanto ad una relazione con un ipotetico partener. Il tempo bello da trascorrere in compagnia della famiglia o degli amici, delle persone con cui ti trovi bene. Il tempo stringe e dobbiamo averne cura, c’è tanto da vivere” ha aggiunto. “Vi piacciono le mie tette?“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa ha mostrato il suo seno su Instagram, diventando ancora una volta la paladina indiscussa della body positivy. Invitando tutti i suoi fedeli sostenitori ad amarsi di più e di circondarsi di persone che ci fanno bene. Soltanto così si può riuscire ad avere una relazione con il proprio corpo, se stessi ed il mondo che ci circonda.