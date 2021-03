Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani sbotta, colpa di Cataldo

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 9 marzo: Gemma Galgani perde la pazienza, colpa del cavaliere Cataldo.

Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e donne. Dopo la sfilata maschile animata dalla discussione tra Maurizio Giaroni e Maria Tona che sono stati accusati da Gianni Sperti di fingere un reciproco interesse, nella nuova puntata di Uomini e donne, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, al centro dello studio, dovrebbe sedersi Gemma Galgani.

La dama di Torino ha cominciato a conoscere Cataldo, il cavaliere che è arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla e corteggiarla. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma nella puntata in onda oggi, come svela Il Vicolo delle News, qualcosa accadrà.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Gemma litiga con Cataldo

Nuovo momento difficile per Gemma Galgani. Come anticipano le talpe del Vicolo delle news che riportano le anticipazioni della registrazione della puntata avvenuta lo scorso 24 febbraio, la dama di Torino, seduta al centro dello studio, si confronterà con Cataldo che l’aveva piacevolmente sorpresa rivolgendole quelle attenzioni che Gemma cerca nell’uomo che sta conoscendo.

Come raccontano le talpe del Vicolo, infatti, Gemma racconterà di non aver gradito alcune attenzioni di Cataldo che avrebbe appoggiato la testa sulle sue gambe e le avrebbe chiesto di restare a dormire da lei, seppur sul divano. Attenzioni che non avrebbero fatto piacere alla Galgani che farà un passo indietro non sapendo se continuare o meno a frequentare Cataldo.

La puntata dovrebbe continuare anche con il trono classico. Samantha, Massimiliano e Giacomo stanno continuando a conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici. Samantha, in particolare, appare concentrata su Roberto e Ugo. Se nei confronti di quest’ultimo ha molto interesse, nei confronti del primo continua ad avere molti dubbi non vedendo in lui un vero interesse.

Massimiliano, invece, si aprirà con Costanza raccontando un dettaglio della sua vita privata e avrà un confronto con Vanessa, la corteggiatrice con cui è uscita due volte e che, oggi, non ha portato in esterna dando spazio anche alle altre ragazze. Tra i protagonisti del trono over dovrebbe trovare spazio anche Gero Natale che conoscerà due donne che hanno chiamato la redazione esclusivamente per lui.