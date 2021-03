Se hai deciso di metterti a dieta ecco i trucchi per farla funzionare meglio e sopportare i sacrifici più facilmente.

Finalmente hai deciso di metterti a dieta ma adesso arriva il bello. Anche se il passo più grande lo hai compiuto perché hai raggiunto la consapevolezza di voler smaltire i chili di troppo con determinazione, dovrai però inevitabilmente fare alcuni sacrifici.

Niente paura. Quello che vogliamo spiegarti oggi è che attraverso alcuni semplici trucchi potrai far funzionare molto meglio la tua dieta e sopportare queste piccole privazioni e sforzi molto più facilmente.

Quello che dovrai fare è semplicemente mettere in atto un’efficace strategia per far in modo di raggiungere quanto prima il risultato voluto e perdere i tuoi chili senza dover ricorrere a una dieta estremamente massacrante.

Ecco i trucchi per far funzionare e rendere più efficace la dieta

È giunto il momento di iniziare la dieta per ritrovare la forma ma anche per sentirti meglio dal punto di vista fisico. Con la primavera alle porte è importante porsi degli obiettivi e avere buoni propositi.

Per raggiungere l’obiettivo però è fondamentale avere una strategia, anche perché durante il percorso è facile scoraggiarsi, specie se la fatica è tanta e i risultati tardano ad arrivare. Per questo ti sveleremo i trucchi per far funzionare meglio la dieta.

1) Togli la bilancia. Sembra un paradosso ma quando si incomincia una dieta la bilancia può compromettere il nostro umore. Spesso infatti capita che l’ago della bilancia non vada di pari passo con i nostri sacrifici e questo può buttarci giù di morale. Meglio allora prendere a campione un capo di abbigliamento come un paio di jeans stretti e provarli una volta alla settimana per constatare che ci va sempre più largo. In questo modo vedremo i risultati senza fossilizzarci sui chili segnati dalla bilancia che spesso sono anche suscettibili a seconda delle giornate e dei momenti nell’arco di una giornata.

2) Elimina le tentazioni. Un altro problema quando ci mettiamo a dieta è avere a portata di mano tutto ciò che non ci aiuta in questo processo. Patatine, dolci, caramelle, cioccolate e via dicendo. Armiamoci di coraggio e facciamo una bella pulizia, controllando anche quello che resta nel congelatore, non sia mai che ci prenda un attacco di fame e cerchiamo un vecchio gelato dentro al freezer.

3) Piatti più piccoli. Sembra una banalità ma mangiare in un piatto enorme tende a farcelo riempire di più per avere mentalmente quel senso di sazietà. Se invece lo sostituiamo con uno dalle dimensioni più ridotte avremo sempre la sensazione di aver già mangiato abbastanza.

4) Bevi di più. L’acqua è fondamentale in una dieta e non solo. Per il nostro benessere fisiologico è importante bere almeno 1,5-2 litri al giorno. Anche qui possiamo aiutarci utilizzando dei bicchieri belli capienti così tenderemo a bere di più. Scopri anche i trucchi per bere più acqua durante la giornata e dimagrire più in fretta.

5) Prepara meno cibo. Quando c’è tanto cibo a tavola siamo portati a mangiare di più, specie per evitare gli sprechi. Questo a dieta non deve accadere. Meglio allora cucinarne un po’ meno così da evitare di rimpinzarci inutilmente anche se non abbiamo più fame.

6) Sostituisci i cibi. A tal proposito trovi molti suggerimenti in merito. Ad esempio ti piacciono i panini ma sei a dieta? Non dovrai rinunciare basterà prepararli in un altro modo. Oppure hai sempre voglia di dolci? Ecco cosa puoi mangiare al loro posto. E ancora ti piacciono i carboidrati e non vuoi rinunciare? Ecco come puoi mangiarli senza ingrassare.

7) Premiati. Ogni qualvolta ottieni un risultato fatti un regalo ma che non riguardi il cibo, bensì una cosa che ti faccia stare bene e non ingrassare. Ad esempio un vestito nuovo, un taglio di capelli, una seduta dall’estetista, e via dicendo.

Infine, se questi trucchi ti sono piaciuti scopri anche le dritte per dimagrire ed eliminare la cellulite senza troppa fatica.