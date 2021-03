Sfogliatelle rustiche alla pizza: una pausa sfiziosa e light dal gusto napoletano!

Sfogliatelle rustiche alla pizza, una ricetta gustosa, leggera e semplice da preparare che conquisterà il palato al primo assaggio.

Le sfogliatelle rustiche alla pizza sono l’ideale da consumare per una pausa ‘salata’, con un aperitivo o anche da preparare per un pranzo o una cena semplice e veloce che piacerà a tutta la famiglia soprattutto i bambini.

Gustose e sfiziose, le sfogliatelle rustiche sono presentate in una versione davvero buona ma anche leggera perché create con ingredienti sani e genuini, tipici della tradizione gastronomica napoletana. Scopriamo come prepararle!

Sfogliatelle rustiche alla pizza: gli ingredienti e la ricetta

Le sfogliatelle rustiche alla pizza, nascono dalla creatività della bravissima food blogger _candy_healthy_ e affondano le loro radici proprio nella tradizione delle sfogliatelle napoletane dolci. Questa sarà una gustosa versione salata, come spiega la blogger che le ha create:

“In questo periodo è difficile viaggiare e visitare i posti che ci stanno più a cuore ma con un po’ di fantasia in cucina possiamo farlo con i sapori!!

Napoli è la città della Pizza, tanto amata da noi italiani, e delle classiche ‘sfogliatelle’: dolci conchiglie ripiene di crema. Cosa succede quando il dolce incontra il salato? Nascono loro: sfogliatelle rustiche alla pizza!! Portiamo così Napoli in cucina!!

Prepararle basta davvero poco e ti dirò di più:

Sono light, veloci, super gustose e adatte per un pranzo veloce o un aperitivo in famiglia!”

Gli ingredienti

“-Un rotolo di pasta sfoglia light rettangolare

-Passata di pomodoro qb

-Una mozzarella light da 125g

-Olio extravergine di oliva qb

-Sale qb”

Il Procedimento

“Prendiamo il nostro rotolo e una volta aperto lo dividiamo in 6 parti. Formiamo delle strisce solo su una parte del quadrato, aggiungiamo un po’ di alio e chiudi su se stesso ottenendo un rettangolo. Aggiungiamo i un cucchiaio di passata di pomodoro, mozzarella in pezzi e chiudi formando un triangolo. Spennelliamo con olio e cuoci in forno a 180gradi per circa 10/15 minuti. Le vostre sfogliatelle sono pronte per essere gustate”

Sarà davvero semplice e veloce preparare queste buonissime sfogliatelle rustiche alla pizza che potranno perché no, essere anche preparate e congelate, per tenerle sempre pronte in casa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

