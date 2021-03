Presidente della Repubblica allo Spallanzani: Mattarella si vaccina

Il Presidente della Repubblica riceve il vaccino anti-Covid: Mattarella si reca allo Spallanzani per l’inoculazione.

Va avanti la campagna vaccinale nel nostro Paese, Draghi – nel suo discorso più recente – ha fatto sapere che la pandemia non è ancora arginata, ma il COVID-19 sta per essere sconfitto: impossibile dire quando avverrà, ma si può fare affidamento sulla professionalità e l’organizzazione a livello sanitario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Quirinale (@quirinale)

Questo ha detto – a grandi linee – il Premier incaricato sottolineando che serve una sferzata per accelerare le pratiche di vaccino: la macchina procede, ma troppo a rilento. Bisogna mettere il turbo, questo il senso delle parole del Presidente del Consiglio che invita, comunque, le categorie più fragili a farsi il vaccino. Tocca a loro, la scala poi scenderà gradualmente fino a riguardare tutte le categorie sociali del Paese.

Il Presidente della Repubblica si vaccina: Mattarella allo Spallanzani

Ora, dopo gli anziani, è il momento delle persone cagionevoli. Mattarella, che ha atteso il proprio turno per essere inoculato, si è recato allo Spallanzani: il Presidente della Repubblica non rientra fra le persone cagionevoli, ma fra coloro che sono avanti con l’età e devono prestare maggiore attenzione per evitare rischi di contagio. Il vaccino anti-Covid è il primo passo verso il ritorno alla normalità: se non esistono tempi certi, è giusto ricercare certezze nella scienza, la quale attualmente offre i primi ritrovati. Un anno fa lo scoppio della pandemia da Coronavirus in Italia, il primo lockdown, tanta ansia e agitazione nei cittadini.

Stati d’animo che, a distanza di 365 giorni, non sono cambiati. La situazione, però, si è modificata. Anche se c’è la sensazione di rimanere fermi, in questo perenne limbo fra speranza e utopia. Dopo un anno già possiamo parlare di vaccino e l’idea che il Capo dello Stato sia riuscito ad avere la prima dose deve essere un punto (l’ennesimo) di ripartenza per dimostrare che non tutto è perduto. Anzi, probabilmente, siamo al cospetto dei primi timidi, concreti e inequivocabili segnali di riassestamento.