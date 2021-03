By

Scopri il destino che attende i dodici segni dello zodiaco durante la giornata di oggi e quali ostacoli si porranno sul cammino.

Un nuovo giorno ci attende ma forse sarebbe bene sapere con un po’ di anticipo quali tiri mancini e quali opportunità la accompagneranno.

Come fare? Consultando le previsioni del nostro oroscopo, una per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I problemi oggi non sembrano mancare ma i prossimi tre segni hanno trovato la chiave di volta per risolvere ogni cosa.

Oroscopo oggi Ariete

A volte una giornata positiva nasce semplicemente dalla capacità di soprassedere e voi sapete farlo in modo egregio.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Se qualcosa non va potete decidere di affrontarla semplicemente ridendoci su o, perché no, ignorando la cosa con gioia.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Il lavoro vi schiaccia e, anche se attorno a voi tutto sembra andare un po’ a rotoli, nemmeno ve ne accorgete: prima o poi dovrete riaprire gli occhi.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Le persone care sono al centro di una giornata complessa per i prossimi tre segni ma, spesso, diventano l’ancora di salvezza.

Oroscopo oggi Cancro

Coccolare le persone care sembra essere un tuo must e oggi, a dirla tutta, ti riesce particolarmente bene.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Gelosia, spesso immotivata ma comunque vi logora dentro e vi rende sospettose di fronte a ogni cosa e ogni persona.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

La giornata è stancante e condita da liti indesiderate ma quantomeno vi rimane un sano plus di erotismo a render la situazione migliore.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per alcuni l’amore è un conforto per altre una missione impossibile: voi a quale gruppo apparterrete?

Oroscopo oggi Bilancia

Gli impegni non mancano ma fortunatamente arriva la sera, un momento speciale da condividere con chi amate.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Cercare l’amore è attività comune ma per voi è una vera e propria missione suicida: puntate sempre l’uomo impossibile per poi rimanere deluse.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Non vi fermate mai, mai sazie di muovervi, di piacere, di sedurre, esplodete di energia e non intendete reprimerla.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

La vita privata non è semplice per gli ultimi tre segni dello zodiaco che dovranno comunque farci i conti.

Oroscopo oggi Capricorno

Fare pulizie decisamente non fa per voi e se il cambio di stagione si avvicina già sapete come andrà: armadi sempre più pieni.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Cercate l’amore, che sia per un flirt o per la vita, l’importante è che rispetti i vostri spazi e non comporti rinunce.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

La vita privata si mette di traverso e ostacola quella lavorativa mandando a rotoli entrambe: occorre discutere delle priorità.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 8



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.