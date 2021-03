I Maneskin quando non erano famosi e suonavano per le strade di Roma: le foto e i video di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

La vittoria al Festival di Sanremo 2021 ha consacrato i Maneskin che, con il brano “Zitti e buoni” hanno portato sul palco del Teatro Ariston il vero rock con cui si preparano anche a conquistare l’Eurovision Song Contest.

Prima di diventare famosi e prima ancora di partecipare a X Factor, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno fatto la gavetta suonando per le strade di Roma. Sui profili Instagram di Victoria e Damiano è possibile scovare ancora qualche video e foto dell’epoca.

Era il 2016 e prima ancora che le porta di X Factor si aprissero dando inizio ad un’avventura straordinaria, i Maneskin il cui nome, in danese, significa “chiaro di luna” conquistavano l’attenzione dei turisti in giro per Roma. La foto che vedete qui in alto è stata scattata in via del Corso, a Roma.

I Maneskin prima del successo: i video girati in casa e le esibizioni per le strade di Roma

La foto che vedete qui in alto è stata scattata nel 2016 e si trova sul profilo personale di Damiano David. I Maneskin, con la loro musica, attiravano già tanta gente. Quella di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è stata una vera gavetta. Quella che ha permesso ai quattro ragazzi di ipnotizzare il pubblico prima con X Factor e poi con il Festival di Sanremo 2021 dove hanno trionfato con un pezzo rock.

Pur essendo giovanissimi, hanno capito immediatamente cosa volevano dalla vita.

Nel video qui in alto, nella stanza di uno dei tre, Thomas, Damiano e Victoria a cui, in seguito, si è unito Ethan, provano una canzone dedicando il loro tempo alla musica.

In questo video, invece, ci sono Damiano e Victoria alle prese con un’altra canzone. La musica è sempre stato il primo pensiero dei Maneskin che, a dicembre, torneranno sul palco: il 14 dicembre a Roma, il 18 e il 19 dicembre al Forum di Milano. I biglietti del 18 dicembre sono già sold out.

Il nuovo album dei Maneskin dal titolo Teatro d’ira. Vol. I uscirà sarà disponibile dal 19 marzo.