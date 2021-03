Elodie in copertina su Icon: prima donna protagonista del magazine

Elodie in copertina sul prossimo numero di Icon. La cantante protagonista in un magazine maschile, prima volta per la testata: eccezione dovuta alle qualità, incontrovertibili, dell’artista.

Elodie, dopo l’Ariston, si prende Icon. La celebre cantante romana, che ha sorpreso tutti al Festival di Sanremo con un mix dei suoi successi più ascoltati seguito da un toccante monologo, finisce sulla copertina del noto magazine.

Vedere un’artista poliedrica e originale come Elodie sulla copertina di un magazine non è poi così strano, ma stavolta diventa particolare perché la cantante è la prima donna che finisce su un contenuto esclusivamente dedicato a moda e lifestyle maschile. La scelta editoriale è ponderata: il numero è dedicato interamente alla musica ed Elodie rappresenta appieno le qualità di riscatto personale e professionale che Direttore Responsabile ed Editore vogliono trasmettere ai lettori.

Elodie, la cantante su Icon: “Le donne possono fare tutto”

Traguardo soddisfacente per la cantante romana che, come ha già detto all’Ariston, le donne animate dalla voglia di rivalsa hanno una marcia in più: “Forse non sono all’altezza di questo palco e di altre cose, ma ho imparato a capire che non è più un mio problema“. Parole che segnano e dimostrano quanto la donna abbia dovuto sudare ogni successo conquistato dentro e fuori dal palco. La scena musicale oggi le è grata, ma un tempo non la considerava neppure: gli esordi, la gavetta e il successo. Tappe fondamentali partendo dalla periferia romana fino ai più grandi palchi d’Italia.

“Le donne possono fare tutto, in tutti i campi. Mi hanno ispirata le grandi personalità femminili del passato, quelle che grazie alla forza di volontà e all’impegno sono riuscite a fare grandi cose nel passato”. Quella contemporaneità che, invece, Elodie si è presa con le unghie e con i denti la vede come riferimento per le generazioni future: la cantante non vuole tradire le aspettative.

Intende restare fedele all’immagine che ha coltivato: aggressiva sul palco, retta e assennata fuori. In un perfetto mix di intelligenza, fascino, capacità e professionalità. Tutt’altro che una nota stonata. Le sue imperfezioni, ammesse candidamente all’Ariston (alla platea invisibile, ma ugualmente presente sul Web e in tv), diventano armonia.