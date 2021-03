Mettiamo alla prova le tue capacità di “lettura” con il test del linguaggio del corpo. Sai leggere i segnali che ti mandano queste tre donne?

Pensi di essere bravissimo a capire gli atteggiamenti e gli umori degli altri, solo guardandoli?

Ti sei sempre vantato di essere una persona in grado di capire al volo cosa succede, con una spiccata sensibilità ed un’intelligenza emotiva superiore alla media?

Bene, oggi mettiamo alle prova la capacità di “leggere” i segnali… sul corpo!

Test del linguaggio del corpo: scopri cosa ti stanno dicendo queste donne

Quante volte ti sei vantato, con amici e conoscenti, di essere il più bravo a “indovinare” cosa gli altri pensano di te?

Se sei davvero convinto di conoscere alla perfezione il linguaggio del corpo, allora questo è il test che fa per te.

Nell’immagine qui sopra, infatti, ci sono tre donne che ti stanno parlando.

Riuscirai ad indovinare cosa pensano tutte e tre di te ed anche quale prova un interesse nei tuoi confronti?

Se sai leggere i segnali altrui alla perfezione per te sarà un gioco da ragazzi!

Il test di oggi vuole mettere alla prova la tua capacità di “leggere” ed interpretare il linguaggio del corpo altrui.

Immagina di avere di fronte a te tre donne: quale di queste tre è “interessata” alla tua persona?

Puoi prenderti tutto il tempo che ti serve per riflettere e scegliere la ragazza che mostra dell’interesse nei tuoi confronti ma non dimenticarti di cercare di capire anche… cosa pensano le altre!

Questo test, insieme agli altri che ti proponiamo, è un semplice esercizio ludico, creato appositamente per divertire.

Insomma, se “fallisci” non vuol dire che tu debba prenderlo sul serio, anzi!

Bene, adesso possiamo passare al responso.

Le risposte del test: ecco cosa pensano le ragazze di te

Ecco tutte le risposte al nostro test del linguaggio del corpo:

Hai scelto la prima ragazza.

La prima ragazza, quella con il vestito color senape e la giacca che “scivola” è quella che prova interesse per te.

Se hai scelto lei, quindi, non possiamo far altro che farti i nostri complimenti!

L’atteggiamento di questa ragazza, infatti, comunica attrazione fisica ed interesse: il corpo, infatti, è in posizione d’ascolto e l’atteggiamento è rilassato.

Le braccia sono “aperte“: inconsciamente, quindi, la ragazza ti sta mandando un segnale di vera e propria accoglienza.

In più, il modo in cui una delle spalle è più avanti dell’altra denota anche un certo segnale “seduttivo“. Insomma, hai fatto centro! Hai scelto la seconda ragazza.

La seconda ragazza, quella con il vestito beige ed i capelli neri non è quella che prova interesse per te… anzi!

Questa ragazza si sente addirittura minacciata ed è innervosita dalla tua presenza. Uno dei segnali che ti possono far capire che la stai mettendo a disagio è dato dalla posizione delle braccia e delle gambe.

Le gambe, infatti, sono incrociate: un segnale istintivo di protezione.

Un braccio, poi, è piegato proprio al centro del corpo come se la ragazza sentisse di doversi difendere mentre la mano che le tiene il volto comunica che sta in qualche maniera cercando di “schernirsi” dal tuo sguardo. Hai scelto la terza ragazza.

La terza ragazza non è né intimidita da te e non prova neanche un interesse romantico nei tuoi confronti!

Questa persona, però, sta ascoltando attivamente quello che dici ed ha anche qualcosa da ribattere a riguardo.

Insomma, anche se non hai catturato il suo cuore stai in qualche maniera producendo un’impressione duratura nei suoi confronti.

Forse state avendo una discussione animata o siete ad un passo dal diventare amici: la mano sul fianco denota la voglia di imporsi, mentre quella alzata serve a sottolineare la validità di ciò che sta dicendo.

Allora, sei riuscito a dare la risposta giusta od hai indovinato cosa cercavano di dirti tutte e tre queste donne grazie al loro linguaggio del corpo?

Se la risposta è sì, complimenti!

Sei un vero e proprio… lettore della natura umana!