Il tuo partner influenza la tua salute, lo dice la scienza

In che modo la nostra relazione influisce sullo stato della nostra salute? Scopri cosa è emerso da questo recente studio.

Probabilmente avrai avuto il sospetto che esistesse un legame profondo tra la tua salute psico-fisica e la tua relazione di coppia.

Quando la propria vita sentimentale va a gonfie vele anche l’umore sembra beneficiarne e un corpo felice ed entusiasta è più energico e scattante. Al contrario una vita sentimentale segnata da incomprensioni e litigi, nervosismo e incomprensioni ci devasta anche a livello psicologico. Un recente studio ha indagato sulla questione e ha fatto emergere aspetti interessanti relativi alla vita di coppia.

La qualità della relazione influisce sulla qualità della tua salute

Lo studio in questione è stato condotto a Boston dal Brigham and Women’s Hospital.

Lo studio ha confermato che lo stato della coppia influisce sullo stato della salute dei partner. Studi precedenti a questo condotti sullo stesso argomento avevano dimostrato che i mariti stressano le mogli 10 volte di più rispetto ai figli e non solo è anche emerso che l’aspetto fisico cambia nel caso in cui si sceglie di condividere la vita con la persona sbagliata: ecco cosa succede al tuo corpo se fai coppia con l’uomo sbagliato.

Ne deriva un consiglio molto importante: se tenete alla vostra salute cercate di lavorare sulla vostra relazione e appianare i contrasti, più la relazione è sana e fa nascere in noi sentimenti positivi, più il nostro stato di salute psico-fisico risulterà ottimale.

Secondo lo studio di Boston sopra citato: “Quattro coppie su cinque sono rientrate nel gruppo non ideale“, questa è la prova che spesso non investiamo energie adeguate in una relazione la qualità della quale migliora con il tempo e con l’impegno, proprio come accade per tutti gli altri ambiti della vita, scopri come arrivare ad uno stato di coppia perfetta: gli step da seguire per una vita a due davvero felice.

Lo studio ha elencato gli aspetti che rendono una relazione sentimentale una relazione di coppia appagante:

la relazione si fonda sulla fiducia reciproca

i due partner si rispettano incondizionatamente

i due partner si stimano e si sostengono

Come spiega l’autrice dello studio, la professoressa Samia Mora, i problemi che nascono all’interno della coppia sono destinati a diventare problemi di salute per i partner. Sentirsi infelici, inadeguati, non capaci di costruire un rapporto solido e avere una buona comunicazione è frustrante, e nel tempo apporta disturbi anche a livello psico-fisico.

Tuo marito influenza la tua salute più di quanto immagini

Lo studio conferma due partner si influenzano reciprocamente e che dalla qualità della loro convivenza deriva la qualità della loro esistenza. Lo studio ha pronunciato questa amara sentenza dopo aver analizzato circa 5.000 coppie conviventi. La buona notizia è che l’influenza reciproca può essere anche positiva nel caso in cui la coppia gode di ottima salute.

Queste 5000 coppie sono state suddivise in tre macro categorie: a

coppia ideale

coppia intermedia

coppia non ideale.

La maggior parte delle coppie analizzate è rientrata nell’ultima categoria, il che dimostra che spesso la convivenza non è un’esperienza positiva e questo provoca disagi psico -fisici.

La Professoressa Samia Mota ha riscontrato che la convivenza diventa un ‘esperienza positiva quando entrambi i partner mostrano la volontà di rendere questa convivenza un’esperienza positiva, in questo caso ogni partner cercherà di essere un modello di riferimento per l’altro, specie quando uno dei due ha uno stile di vita molto irregolare.