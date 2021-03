Mimosa Plumcake : il dolce goloso e fit per la festa delle donne

Il Mimosa Plumcake, un dolce perfetto per onorare una giornata così importante come quella dell’8 marzo. Un desser goloso, ma sano e leggero da gustare senza troppi sensi di colpa.

Siete alla ricerca di un dolce goloso ma leggero e anche bellissimo da guardare? Il Mimosa Plumcake è la ricetta giusta per voi. Un’alternativa alla classica torta mimosa, un soffice impasto con una farcitura davvero buonissima a base di fragole, in perfetto accordo con la bella stagione che sta per arrivare.

Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare il Mimosa Plumcake, perfetto per la giornata di oggi, ma ottimo da gustare ogni giorno per una colazione o una merenda sana e leggera.

Mimosa Plumcake: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo

La ricetta del Mimosa Plumcake è nata dalla passione e la bravura della food blogger healthynuvola che ama creare ricette dolci golose e preparate con ingredienti proteici, a ridotto contenuto di zuccheri e carboidrati.

Scoprirete che questa torta saprà conquistare anche i palati più esigenti e riuscirà a regalarvi un momento piacevole e anche di riflessione, grazie anche alle parole che la food blogger vuole condividere con i suoi followers:

“Questa mattina il mio buongiorno è per tutte noi donne che da anni lottiamo per cercare di avere i nostri diritti e per farci valere. Fino ad oggi abbiamo visto sempre una torta mimosa invece io ho voluto realizzare un bel plumcake ripieno di crema e di fragole. Fatemi sapere cosa ne pensate e se lo replicate taggatemi”

Gli ingredienti

“Ingredienti per il plumcake:

-40gr farina di avena vanilla e cream;

-10gr farina di riso;

-1 uovo + 80ml di albume;

-2 cucchiaino di fruttosio;

-qb aroma di vaniglia;

-3gr idrolitina.

Ingredienti per la crema:

-1 tuorlo;

-70ml latte di mandorle pelata;

-1 cucchiaino e mezzo di fruttosio;

-qb aroma di vaniglia;

-8/10gr amido di mais;

-qb fragole”

Il procedimento

“Prendere una ciotola e mettervi all’interno l’uovo, l’albume, la vaniglia e lo zucchero e frullare fino a quando il composto risulterà ben spumoso. Una volta raggiunta la consistenza desiderata continuare a frullare ed aggiungere le varie farine fino ad eliminare ogni grumo. Successivamente prendere l’idrolitina unire un pò d’acqua e girare per bene.

Una volta pronto, mettere un pò di composto in uno stampo da 10cm per plumcake e il restante in uno stampo per creare le barrette e cuocere in forno a 180º per circa 15 minuti. Una volta pronto attendere che si raffreddi e nel frattempo realizzare la crema.

Prendere una ciotola e all’interno mettere il tuorlo e lo zucchero cominciando ad amalgamare per bene con una frusta. Una volta amalgamati mettere sul fuoco a scaldare il latte con l’aroma alla vaniglia e nel frattempo aggiungere l’amido di mais al tuorlo continuando a mescolare.

Unire il tutto al latte avendo continuità a girare con una frustra fino a quando il composto sarà perfettamente liscio e denso. Una volta pronta coprire bene con la pellicola per alimenti e lasciarla raffreddare poi unire ad essa delle fragole tagliate in precedenza. Estrarre il plumcake, scavare il suo interno e ricoprire con la crema e le fragole.

Tagliare in piccoli quadratini il restante dell’impasto e metterlo sopra ricomprendo il tutto è per finire aggiungere dello zucchero a velo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍴💞 (@healthynuvola)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍴💞 (@healthynuvola)