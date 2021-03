Scopri che coccola dedicarti nella giornata della festa della donna. Un consiglio dalle stelle per ogni segno zodiacale.

Oggi, 8 Marzo, è la festa della donna. Una giornata che ognuno di noi vive in modo personale e diverso ma che merita sempre e comunque di contemplare almeno qualche momento di relax. Perché cosa c’è di meglio di festeggiare una simile giornata se non concedendosi qualcosa di piacevole e che dia modo di sentirsi meglio nel proprio ruolo di donna? Così, visto che la vita frenetica di tutti i giorni ci impedisce di concederci il giusto tempo, oggi dopo aver visto qual è il caffè più adatto per ogni segno zodiacale, scopriremo qual è la coccola giusta da concederci, non solo oggi ma in ogni momento che intendiamo rendere speciale.

La coccola giusta da farsi per la festa della donna

Ariete – Godersi una mattina o un pomeriggio di riposo

Per te che vivi sempre con una certa frenesia, sperimentare almeno per una volta la dolce sensazione del non far nulla potrebbe essere la scelta vincente. Certo, abituata come sei a stare sempre in azione, oziare troppo a lungo potrebbe portati a sentirti annoiata. Motivo per cui è preferibile dedicarti solo mezza giornata. Che si tratti di un mattino o di un pomeriggio, la scelta ideale è quella di rallentare e non seguire alcun impegno se non quello di coccolarti. Il come sta a te deciderlo. Potresti concederti una bella passeggiata da concludere mangiando qualcosa di buono. Dormire un po’, sentire un’amica e magari progettare qualcosa di piacevole. Il ritorno alla normalità ti vedrà più energica e attiva che mai. E tutto grazie al tempo impiegato per rigenerarti. Una cosa che dovresti fare più presto.

Toro – Preparare un buon dolce

Se c’è una cosa che ami è mangiare cose buone. E visto che anche prepararle ti fa piacere, perché non dedicarti un paio d’ore solo per questo? Scegliere con cura gli ingredienti giusti, metterti in gioco e preparare un dolce, ti aiuterà a rilassarti. Il profumo che si sprigionerà per casa e la consapevolezza di avere a breve qualcosa da mangiare, ti renderanno subito più allegra. Dopotutto donare energia nuova all’ambiente in cui vivi è una cosa che ti piace e che ti fa star bene. E quale occasione migliore di oggi per dedicarti un dolce a tema o anche solo il tuo preferito? Farlo ti donerà la dose di relax di cui hai bisogno. E se avrai modo di condividerlo con le persone che ami riuscirai a sentirti ancora meglio.

Gemelli – Trascorrendo del tempo con chi ami

Che si tratti di un pomeriggio in famiglia, con il partner o con le amiche più care, trascorrere questa giornata sentendo e vedendo le persone che ami sarà il modo migliore per festeggiarla. Certo, c’è da fare i conti il periodo di pandemia. Tutto sommato, però, tra la possibilità di incontrare un paio di amiche fidate e quella di vedersi tutte online per un aperitivo, le chance di coccolarti come piace a te sono più che valide. Chiacchierare, aggiornarsi sulle novità e parlare liberamente di te ti rimetterà al mondo. E tutto ancor meglio di quanto non pensi. E se riuscirai ad aggiungere un aperitivo sfizioso, scegliendo di mangiare solo cose che ti piacciono davvero, vivere questa giornata rapresenterà un ottimo modo per concedersi le coccole.

Cancro – Godendoti i tuoi spazi

Per te non ci vuole molto per immergersi in un vero e proprio processo di auto coccole. Restare a casa e prenderti cura di te sarà infatti più che sufficiente. Per prima cosa amerai concederti del tempo per sonnecchiare. Che si tratti di alzarsi più tardi o di fare un pisolino nel pomeriggio, poter dormire più a lungo ti aiuterà a sentirti come rinata. A ciò si aggiunge la possibilità di indossare abiti comodi, guardare un po’ di tv e mangiare qualcosa di buono. Insomma, per te la vera coccola consiste nel prenderti un lungo momento che sia solo tuo e che ti aiuti a ricaricare le pile. Fatto ciò sarai pronta a condividere la tua calma anche con gli altri. Ma solo a patto che stiano alle tue condizioni.

Leone – Concedendoti una giornata alla SPA

Cosa c’è di meglio del coccolarsi nel vero senso della parola, prendendosi cura del proprio corpo e facendosi sempre più bella? La SPA sembra essere il luogo giusto e ciò vale anche se al momento non hai modo di andarci. Puoi infatti aguzzare l’ingegno e concederti una mini SPA a casa tua. Basterà rendere il bagno più bello, mettere delle luci soffuse, accendere qualche candela ed un po’ di incenso ed impostare della musica rilassante. Il resto verrà da se e ti aiuterà a rilassarti e ricaricarti al contempo. Ancor meglio se mentre ti prendi cura di te sorseggerai un cocktail o un succo di tuo gradimento. Questa giornata, dopotutto, è solo per te.

Vergine – Non prendendo impegni

Avere una giornata libera davanti a te e nella quale fare tutto con calma è ciò che ti rende maggiormente felice. Così, anche se non sei ancora riuscita a fare un programma, il solo sapere di non avere impegni sarà più che sufficiente a farti sentire bene. Guardare un po’ di tv senza la fretta data da impegni pressanti, mangiare qualcosa di buono, riposarti un po’ e scambiare due chiacchiere con una persona casa, saranno le coccole migliori. Quelle cioè in grado di farti sentire al sicuro e in pace con te stessa. Cosa che non ti capita spesso e che pertanto apprezzerai più di ogni altra cosa.

