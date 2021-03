Allerta alimentare per un prodotto da forno. Scopri qual è e come comportarti.

Tra gli alimenti più amati e consumati dagli italiani ci sono sicuramente gli snack salati. Pratici, sempre pronti all’uso e saporiti, rappresentano infatti lo spezza fame ideale, trasformandosi anche in un aperitivo goloso o in alcuni casi in veri e propri sostituiti del pane. I grissini, specie se arricchiti da ingredienti vari, sono sicuramente tra gli snack più scelti. A volte, però, come tutti gli alimenti processati, possono andare incontro a dei richiami alimentari. Motivo per cui è sempre bene prestare attenzione a quelli che vengono diramati.

Richiamo alimentare per filoncini rustici

Il richiamo arriva dal sito del Ministero della Salute che ha reso noto il ritiro di alcuni filoncini rustici. A seguire tutte le informazioni che li riguardano e come comportarsi.

Denominazione del prodotto: Filoncini rustici con farina 100% integrale e semi

Marchio del prodotto: Prato

Sede: Via Sabbioni 28 – 10028 Trofarello (To)

Numero di lotto: 0321202680

Data di scadenza: 17/05/2021

Confezione da 200 g

Motivo del richiamo: possibile superamento della soglia limite stabilita per l’ossido di etilene (0,05 mg/kg)

Tra le note è stata inserita la richiesta di riconsegnare il prodotto presso il punto vendita. In genere, in questi casi, si ottiene un cambio di prodotto o un rimborso. Se il prodotto è già stato consumato è consigliabile comunicare la cosa al proprio medico.

Quali rischi si corrono consumando i filoncini rustici

La presenza di ossido di etilene sopra la norma rende potenzialmente pericoloso il prodotto in quanto si tratta di un pesticida. Questo, viene impiegato largamente nell’industria alimentare per la capacità di tenere lontani gli insetti e per quella di evitare la formazione di muffe. Al contempo però, se in alte concentrazioni è sia cancerogeno che dannoso per i reni. Per questo motivo sono stati stabiliti dei limiti di legge oltre i quali i prodotti vengono prontamente richiamati.

