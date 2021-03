Hai mai sentito parlare del concetto “parole di affermazione”? Questo nuovo “trend” può diventare uno strumento per la tua vita di coppia: ecco come.

Ha riempito prima Instagram e poi l’ormai onnipresente TikTok; di che cosa parliamo?

Ma dell’affermazione, of course!

Con questo concetto, infatti, si definisce una pratica veramente strana (ma totalmente innocua).

Ecco che cos’è e come puoi usarlo per migliorare la tua vita di coppia.

Parole di affermazione: ecco cosa sono e a cosa servono

Se ancora non lo avete fatto, è giunta l’ora di dare un’occhiata ai vostri Reels di Instagram oppure di cercare su TikTok qualche video a riguardo.

Ormai, infatti, le “parole di affermazione” sono diventate un vero e proprio trend e seguendo l’hashtag #affirmationwords escono… milioni di video!

Ma di che cosa stiamo parlando e, soprattutto, perché sono importanti all’interno della coppia?

Partiamo dalle basi. Come diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa: “Le parole sono importanti!”

Sembrerà un luogo comune ma, invece, è proprio vero: chi parla male pensa male e chi pensa male… ha poche probabilità di far funzionare la sua relazione!

Le parole di affermazione seguono questo concetto e lo portano ad un passo ulteriore: parlare od enunciare ad alta voce i propri buoni propositi è un passaggio fondamentale per arrivare al successo nella vita.

Se non volete parlare potete anche scrivere in un diario (qui vi abbiamo detto perché è importante tenerne uno) ma il concetto rimane uguale.

Bisogna lasciare che le parole “influenzino” la nostra vita, ovviamente in maniera positiva!

Il discorso si ricollega all’idea che prendere in giro costantemente il partner, ad esempio, sia un atteggiamento totalmente sbagliato.

Non si tratta solo di sensibilità personale ma anche di un vero e proprio “incantesimo”.

Usare parole negative per descrivere sé stessi, il partner, la propria relazione e la propria vita aiuta a far andare le cose… decisamente male!

Per questo, quindi, il trend delle parole di affermazione si sta imponendo in maniera così importante anche nella vita di coppia.

In tutti i video che abbiamo scovato online, infatti, viene sottolineato come ripetere la stessa frase, per un tot di giorni, aiuti a migliorare la propria vita.

Insomma, le parole di affermazione non servono solo a ricordarci che cosa dobbiamo fare e che cosa vogliamo dalla vita!

Lo scopo vero e proprio sarebbe quello di “regalarci” un risultato quasi sicuro, enunciandolo ad alta voce e rendendolo reale.

Moltissimi dei risultati sono in inglese e, quindi, potrebbero risultare difficili da pronunciare per noi!

Ecco tre esempi di parole di affermazione, che possono aiutarti in un momento particolare della tua vita, tradotti in italiano:

parole di affermazione dopo una rottura : “Sono in grado di rimettermi in piedi da solo. Sono una persona completa, meritevole d’amore e valgo moltissimo.”

: “Sono in grado di rimettermi in piedi da solo. Sono una persona completa, meritevole d’amore e valgo moltissimo.” parole di affermazione per te : “Mi merito delle cose buone. Mi perdono. Possiedo le chiavi per il mio successo e sono un magnete per ricchezza ed abbondanza.”

: “Mi merito delle cose buone. Mi perdono. Possiedo le chiavi per il mio successo e sono un magnete per ricchezza ed abbondanza.” parole di affermazione per attrarre qualcuno nella tua vita: “Tutto quello che voglio arriverà da me facilmente e senza sforzo“

Questi tre esempi ci danno la misura di che cosa siano davvero le parole di affermazione.

Anche se all’inizio potremmo sentirci un po’ sciocchi nel dire una frase del genere (o quella che preferite, basta che sia positiva) ad alta voce, il mondo del web sostiene che si tratti di un vero e proprio toccasana per la tua salute.

Ancora di più, poi, il discorso funziona per la vita di coppia con tutti i suoi problemi. Enunciare ad alta voce pensieri positivi per la propria coppia dovrebbe aiutarti a ritrovare i tuoi obiettivi e vedere chiaro.

Provare non può nuocere… vero?

Insomma, a quanto pare vale veramente la pena fare un tentativo.

Inutile dire che, prima di tutto, le relazioni di qualsiasi tipo dovrebbero fondarsi principalmente sul rispetto.

Poi, però, una piccola parte della “magia” nascosta nelle parole di affermazione può darci sicuramente una mano.

Tentiamo?