Scopri quale destino attende oggi i dodici segni dello zodiaco secondo le previsioni del nostro fidato oroscopo.

Scopri come trascorrerà questa domenica per i dodici segni dello zodiaco: ecco le previsioni del nostro oroscopo per la giornata che sta avendo inizio.

Tanti consigli e avvertimenti attendono tutte noi: non lasciamoceli sfuggire.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Pepe o zucchero, come saranno i primi tre segni dello zodiaco? A ognuno il suo percorso, scopriamolo insieme.

Oroscopo oggi Ariete

Tempo di lasciar andare i rimpianti poiché in cuor tuo sai che le cose non sarebbero mai potute andare in altro modo.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Oramai le distanze si superano a suon di chat e videochiamate e così anche le amiche non sono mai veramente lontane

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Gemelli

Il sospetto può sovvenire ma se non comprovato resta solo una vera e propria follia che mina la vostra vita di coppia.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Oggi nuove vie si aprono per i prossimi tre segni dello zodiaco, pronti così a ritrovarsi.

Oroscopo oggi Cancro

La natura è la vostra maestra di vita e funge da stimolo per esternare tutta la vostra innata femminilità, dettaglio che forse avevate un po’ messo da parte. Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10.

Oroscopo oggi Leone

Se nell’ultimo periodo non vi sentivate proprio in palla ecco che, un po’ di riposo, e ora siete come nuove.

Amore: 6

Lavoro:8

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

La comunanza d’azione è tutto per una coppia: smettetela di fare muro dunque e aprite una linea di dialogo.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La strada intrapresa dai prossimi tre segni promette ben tutto starà nel non demordere.

Oroscopo oggi Bilancia

In famiglia gli equilibri sono difficili ma se saprete esser comprensive tutto andrà a gonfie vele e senza intoppi.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Il cammino intrapreso è quello giusto, non mollate e proseguite a testa alta perché i risultati non tarderanno

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Tenete al caldo i risparmi, aspettando l’occasione giusta per investirli là dove meglio sapranno fruttare.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata faticosa ma che può dare diverse soddisfazioni agli ultimi segni dello zodiaco

Oroscopo oggi Capricorno

Per gli obiettivi improntati ci vuole la testa ma per voi anche l’intuito si rivelerà una carta a cui non potrete rinunciare

Amore: 9

Lavoro: 9

Saute: 10

Oroscopo oggi Acquario

In amore conservate alcuni pesi sul cuore e, per ora, non vi riuscite ad alleggerire nemmeno con le amiche.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Siete incrollabili, degli scogli a cui molti si aggrappano e voi faticate, certo, ma mai mollereste la presa.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata