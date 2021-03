Alla conduzione del “Prima Festival” abbiamo visto l’elegante e sorridente Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 e 2021, Amadeus. Scopriamo di più sulla showgirl napoletana e diamo i voti ai suoi look.

Ad affiancare Giovanna Civitillo nella fascia d’informazione andata in onda ogni sera su Rai 1 prima del Festival vero e proprio, i comici Valeria Graci e Giovanni Vernia. La bella moglie di Amadeus ha conquistato il pubblico per la sua semplicità. Diamo i giudizi ai suoi outfit, sia televisivi che nella vita privata.

Gai Mattiolo è lo stilista scelto da Giovanna ed Amadeus per Sanremo

Nell’immagine sopra Giovanna indossa una gonna di paillettes, tendenza del momento di cui vi abbiamo parlato qui, di Rossorame, brand ideaato da Bruno Simeone che ha vestito anche Federica Pellegrini nell’ultima serata della manifestazione canora. L’outfit è molto newyorkese e la maglia fantasia in contrapposizione è molto charming. I gioielli Salvini sono ben mixati. Nel complesso è promossa con Voto: 9

Giovanna conobbe Amadeus quando lavorava al programma “L’Eredità“. Lui, che era separato da tre anni, decise di frequentarla da subito e da quel momento non si sono più lasciati. E così, dopo ben diciotto anni, di cui dodici come marito e moglie, Amadeus si è ritrovato a difenderla dalle accuse di favoritismo (strano che non si facciano anche sui “figli di”) ed alla stampa, tra le altre cose, ha detto: “ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”.

Di seguito Giovanna posa per i fotografi in zona postazione di Rai Radio 2. Capelli e trucco al top, l’abito è curato anche quest’anno dello stilista romano Mr Gai Mattiolo. L’attenzione ai dettagli contraddistingue tutte le sue creazioni ma non dona granché alla First lady del Festival numero 71. Il punto vita andava evidenziato di più per evitare l’effetto tubo che definisce poco la sua figura. Nel complesso Voto: 6

Dopo le polemiche apparse lo scorso anno sul web inerenti al suo peso, la conduttrice è apparsa in grande forma e l’abito rosso di seguito la valorizza al massimo sia sul corpetto che nella gonna da fiaba. Sembra rispecchiare la sua personalità. Voto: 8

Alla laurea di Alice Sebastiani, la figlia che Amadeus ha avuto dalla prima moglie, però Giovanna si presenta con un look inadatto. L’intenzione di trasmettere allegria e gioia è più che comprensibile ma tutte quelle fantasie insieme stanno male, soprattutto se si considera che le foto di laurea (più ancora di quelle delle nozze) puntano all’eternità. Voto: 4

Insomma, che abbia stile è fuori ogni dubbio quindi le perdoniamo un piccolo sbaglio. Per seguirla nei social guardate il profilo Instagram di coppia che ha con “Ama”, trasudano amore nella loro quotidianità.

Silvia Zanchi