Scopri che colore sei in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle per ogni segno.

Ognuno di noi ha uno o più colori che preferisce rispetto ad altri e che ama usare più spesso nell’abbigliamento, per gli accessori o all’interno della propria casa. Si tratta di colori che aiutano a rilassarsi o che, più semplicemente, mettono a proprio agio. Colori che vengono scelti perché considerati positivi per se stessi e perché una volta scelti portano a sentirsi meglio. Ma che colore si cela in ognuno di noi? No, non stiamo parlando di aura ma di un gioco da fare al fine di capire quale colore ci rappresenta meglio. Un particolare che può avere più di una risposta. E tra le tante, dopo aver visto che tipo di donna si cela in ognuna di noi, oggi noi guarderemo ovviamente quella legata al segno zodiacale. Pronti?

Scopri che colore sei secondo le stelle

Ariete – Il rosso

È difficile identificarti con un colore diverso da questo. Proprio come te, infatti, il rosso denota carattere ed è da sempre sintomo di energia. Rosso è il fuoco che arde e che indica la passione. Rosse sono le gote che si infiammano in preda ad una nuova emozione. Rosso è il sangue che ci anima e ci mantiene in vita. Ogni simbologia legata a questo colore è sempre indice di forza pulsante e attiva. Una forza che tu sai trasmettere in ogni momento, identificandoti quindi a pieno con questo colore ricco di vita.

Toro – Il marrone

Proprio come un fiore che nasce dalla terra, il tuo colore è il marrone scuro. Un marrone caldo e accogliente, che sa di terra scaldata dal sole, di nuova vita e che a tratti ricorda anche il cioccolato che tanto ami e che è spesso il protagonista in cucina. Un colore caldo, accogliente, a suo modo calmo e materno. Esattamente come sei tu che dalla vita ami prendere sempre il meglio senza però pretendere nulla. Proprio come il marrone, sai di casa, trasmetti una certa serenità ed emani quella sensazione confortevole e rilassante e al contempo carica di vita.

Gemelli – L’arancione

Un colore che brilla almeno quanto te è l’arancione. Ricco di luce, solare ma al contempo in grado di essere quasi una sfumatura tra colori altrettanto vivi e forti come, ad esempio, il rosso e il giallo. Punto di incontro tra dualità contrastanti, ti rispecchia molto più di quanto immagini, riflettendo parte della forza che contieni e di cui sei promotrice. Colore ricco di contraddizioni e al contempo in grado di trasmettere positività e gioia, rappresenta in toto la tua voglia di vita e la capacità con cui sai portare serenità a chi ti circonda. Una serenità per la quale sei spesso cercata dagli altri, esattamente come si cercherebbe una giornata di sole.

Cancro – Il rosa

Romantica per natura, rispecchi per molti versi il colore rosa. Esso sa infatti cambiare in base alle sfumature passando da un leggero color cipria ad un tempestoso fucsia. Colori che ti rappresentano in egual maniera, raccontando di volta in volta aspetti diversi di te e del tuo modo di essere. Aspetti dei quali andar fiera e che porti avanti come una bandiera. Al contempo si tratta di un colore spesso associato al femminile ed in grado di sposarsi con modi di essere diversi che vanno dal tuo essere bambina a donna e tutto senza mai una nota di sbavatura.

Leone – Il giallo

A te non può che abbinarsi un colore vivo, forte e solare come il giallo. Bisognosa di farsi notare da tutti sei come il sole che si affaccia al mondo ogni mattina. E come esso vorresti essere notata da tutti senza doverti neppure annunciare. Del giallo però hai anche parte del temperamento allegro e solare, della forza e della vivacità che esprimi sempre in modo diverso. E tutto per un colore ch sa rispecchiarti molto più di quanto pensi, mettendo in luce più pregi che difetti. Per quelli ci vorrebbe un grigio che è anche ombra. La stessa che il sole mette in evidenza posandosi su ogni cosa.

Vergine – Il giallo oro

Un colore che ti rispecchia in pieno e che mette in evidenza parte dei tuoi pregi è il giallo oro. Un oro che seduce e che attira gli sguardi ma che al contempo tiene distanti per la sua regalità. Allo stesso modo tu sai sempre come farti notare pur mantenendo una certa forma di distacco dagli altri. Un distacco che si esprime con regole ferree o con giudizi che a volte creano una spaccatura. Ambivalenze che ti contraddistinguono e che tra i tanti colori ti rendono più simile all’oro, a tratti facile da definire e a tratti sfuggente.

