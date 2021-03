Vincitore Sanremo 2021, chi è? Ermal Meta resta il favorito davanti ad Annalisa e Willie Peyote. Crescono i Maneskin e Irama.

Chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2021? Il nome non c’è ancora e arriverà al termine della finalissima, ma gli esperti di Snai continuano ad aggiornare le quote indicando i nomi favoriti per il trionfo. Per proclamare il vincitore del Festival di Sanremo 2021 viene stilata una classifica con la media dei voti delle precedenti serate.

Per i primi tre posti, i voti vengono azzerati e le votazioni ripartono con i voti della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto.

Vincitore Sanremo 2021, tutte le quote: Annalisa e Willie Peyote insidiano Ermal Meta

Il favorito per la vittoria del Festival di Sanremo 2021 resta Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti”. Il cantautore che ha ricevuto il messaggio di supporto dall’amico Fabrizio Moro guida la classifica provvisoria generale. La vittoria di Ermal Meta è quotata dagli esperti di Snai a 3,00.

Alle spalle di Meta, per gli esperti di Snai, si piazzano Annalisa e Willie Peyote la cui vittoria è quotata 6,50. Non sono, tuttavia, da escludere sorprese dell’ultima ore. Con il televoto, tutto può cambiare. Quotata a 8,00 c’è la tripletta formata da Irama, Colapesce-Di Martino e i Maneskin che possono contare sul sostegno di Vasco Rossi e Piero Pelù.

Quotata a 9,00 è la vittoria di Arisa mentre a 12,00 è quotato il trionfo di Francesca Michielin e Fedez. Sembrano molto lontane le possibilità di trionfo di artisti in gara come La Rappresentate di Lista e Noemi quotate a 25. Quasi impossibili, invece, le probabilità che a vincere sia uno tra Aiello, Bugo, Coma_Cose, Random e Gio Eva, tutti quotati a 150.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Chi vincerà, dunque, il Festival di Sanremo 2021?