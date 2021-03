Menù per la festa della donna: ricette gustose dall’antipasto al dessert

L’8 marzo è alle porte ecco un menù con ricette gustose dall’antipasto al dessert per celebrare la festa della donna.

L’8 marzo è alle porte e per celebrare la festa della donna abbiamo pensato ad un menù completo con gustose ricette che ricordano il tema principale di questa ricorrenza: il colore giallo che è quello tipico della mimosa.

Questo fiore è infatti il simbolo della “Giornata internazionale dei diritti della donna” che si celebra ogni anno l’8 marzo per ricordare non solo le conquiste sociali, economiche e politiche ma purtroppo anche le discriminazioni e le violenze di cui tante donne ancora oggi sono vittime in molti paesi del mondo.

Partiamo allora dalla tavola per celebrare una giornata così importante e ricca di significato. Un’occasione speciale da trascorrere insieme alle donne di casa e a tutta la propria famiglia.

Menù completo dall’antipasto al dessert per la festa della donna

Lunedì 8 marzo si celebra una giornata ricca di significato: la festa della donna, un evento ricordato in tutto il mondo e che noi di Chedonna.it vogliamo festeggiare a 360°. Partiamo allora proprio dalla tavola con un menù apposito pensato proprio per questa occasione.

Iniziamo con un drink di benvenuto, il tipico cocktail mimosa, perfetto per questa giornata che potremo accompagnare con un delizioso finger food a base di uova. Proseguiamo con un primo piatto: il risotto allo zafferano e pancetta. Come secondo piatto abbiamo pensato a un semplice petto di pollo all’arancia per mantenerci leggeri. E infine per dessert proponiamo la classica torta mimosa.

Aperitivo e finger food

Iniziamo il nostro menù con un drink perfetto per l’occasione il cocktail mimosa per prepararlo servirà del semplice prosecco e del succo d’arancia. La ricetta la troverete qui. Ad accompagnare questo delizioso drink possiamo servire le uova mimosa, anch’esse tipiche di questa ricorrenza. Per realizzarle serviranno: uova, tonno, capperi, maionese (qui la ricetta per farla in un minuto), acciughe, prezzemolo e pepe rosa. Segui il tutorial qui sotto per la preparazione.

Primo piatto: risotto allo zafferano e pancetta

Un primo piatto squisito ma anziché arricchirlo con il solo zafferano aggiungiamo anche della saporita pancetta a cubetti. Il risotto zafferano e pancetta è semplicissimo da preparare, basterà seguire il tutorial qui sotto. Scopri anche i trucchi per cucinare un risotto impeccabile.

Secondo piatto: petto di pollo all’arancia

Un’idea semplice e facile da realizzare: il petto di pollo all’arancia è un secondo piatto leggero che necessita di pochissimi ingredienti. Ci servirà del petto di pollo tagliato a bocconcini, della farina per impanarlo, un paio di arance, sale, olio evo e pepe (se piace). Per prepararlo basterà seguire il tutorial qui sotto.

Dessert: torta mimosa

Come dessert non possiamo non proporre il più classico che ci sia, ovvero la torta mimosa, un vero e proprio omaggio alla festa della donna. Qui troverete la ricetta e non solo, infatti vi sveliamo anche tutti gli errori da non commettere durante la fase di preparazione.

Non ci resta che augurarvi di trascorrere una splendida giornata insieme ai vostri cari.