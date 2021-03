Giovanna Botteri, chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Giovanna Botteri, chi è la giornalista Rai? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Giovanna Botteri è una giornalista e scorica corrisponte dall’estero per la Rai. La Botteri ha raccontato la pandemia dalla Cina e tornata in Italia continua il suo lavoro partecipando alle trasmissione di Raiuno come La vita in diretta e Domenica In. Amadeus l’ha scelta anche come coconduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2021.

Nome e Cognome: Giovanna Botteri

Giovanna Botteri Luogo di nascita: Trieste

Trieste Data di nascita: 14 Giugno 1957

14 Giugno 1957 Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Età: 63 anni

63 anni Altezza: 1,70 cm ca.

1,70 cm ca. Titolo di studio: Laurea in Filosofia, Dottorato in Cinema

Laurea in Filosofia, Dottorato in Cinema Professione: giornalista e corrispondente dall’estero

giornalista e corrispondente dall’estero Fidanzato/marito: ex marito Lanfranco Pace

ex marito Lanfranco Pace Figli: Sarah Ginevra Pace

Giovanna Botteri: età, altezza e vita privata

Giovanna Botteri è nata a Trieste il 14 Giugno 1957. Figlia di Guido Botteri, ex direttore della sede Rai Friuli-Venezia Giulia e di madre montenegrina, parla l’inglese e il francese, oltre che il montenegrino.

Ha una figlia, Sarah Ginevra, nata dalla relazione con Lanfranco Pace, dal quale si è poi separata. Sarah Ginevra si è laureata in Economia e lavora in una prestigiosa azienda italiana.

Della propria vita privata, la Botteri parla raramente. Tuttavia, lo scorso anno, ospite della Domenica In di Mara Venier, parlando del lockdown, disse:

“In Italia era tutto normale, era complicato spiegare ciò che accadeva. Non capivano. Quando è successo in Italia mi capivano, ma ormai ero io ad avere paura. avevo mia figlia sola, chiusa in casa a Roma”.

La carriera

Dopo aver collaborato per alcuni giornali, inizia nel 1985 quando comincia a lavorare presso la Rai di Trieste e nel 1988 entra nella redazione esteri del TG3. Come inviata all’estero ha seguioto eventi storici come il crollo dell’Unione Sovietica, l’inizio della guerra d’indipendenza in Croazia, la guerra in Bosnia e l’assedio a Sarajevo. Ha documentato la guerra in Kosovo. Ha seguito il G8 di Genova, è stata in Afghanistan e dal dicembre 2019 in Cina come inviata. Da Pechino è stata tra le prime a raccontare il covid. Tornata in Italia, a marzo 2021, affianca Amadeus e Fiorello nella conduzione della finalissima del Festival di Sanremo 2021.