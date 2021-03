Test: riesci a trovare le 14 differenze in queste immagini?

Ecco un test per mettere alla prova le tue abilità di osservazione. Queste due immagini apparentemente identiche nascondono 14 differenze. Riesci a trovarle?

Quanto sei abile nell’individuare le differenze? Se sei sicuro di essere un acuto osservatore ecco il test che fa per te.

In questa immagine dovrai trovare ben 14 differenze e sono ben nascoste. Sei pronto ad accettare la sfida?

Test: trova le 14 differenze in questa immagine

Essere abili a notare il dettaglio e a non far sfuggire nulla alla nostra attenzione del mondo che ci circonda è un’abilità molto utile, ci rende persone più attente e più saggie. Se questa abilità non è innata in te, puoi sempre fare pratica e rafforzarla. Ci sono moltissimi test che hanno questo scopo e ti divertirai molto a farli oltre ad allenare il tuo cervello a restare concentrato il tempo necessario sull’obbiettivo. Una sorta di allenamento del nostro cervello che metaforicamente può essere definito un muscolo e come tale ha bisogno di continuo esercizio. Più ti dedicherai a questo tipo di attività più potenzierai la tua percezione in ogni ambito della tua vita.

Anche oggi ti presentiamo un test per darti la possibilità di svolgere la tua quotidiana sessione di brain training.

Le immagini di questo test sembrano uguali, in realtà se le guarderai con maggiore attenzione, noterai che ci moltissime differenze tra una immagine e l’altra, 14 ad essere precisi, che ti chiediamo di trovare. Non ci sono limiti di tempo per questo test, concentrati sull’obiettivo: trovare tutte le differenze.

Soluzione del test:

Sei riuscito a trovare tutte le 14 differenze? Ricordati di prestare molta attenzione a tutti i dettagli, in quanto possono essere trovati anche nei luoghi più nascosti.

Se le hai scovate tutte complimenti, sei molto bravo a scovare le differenze, le tue capacità analitiche sono davvero buone!

Se non sei riuscito a trovare proprio tutte le differenze dovrai solo allenarti e perfezionarti. Questa volta ti forniamo noi la soluzione:

