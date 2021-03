Le previsioni del tempo di oggi, venerdì 5 marzo 2021. Come saranno le condizioni meteo sulle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Come sarà il tempo oggi? La vigilia del weekend ci prometterà ancora un clima primaverile o ‘marzo pazzerello’ ci costringerà ad uscire con l’ombrello? Scopriamo tutte le previsioni del tempo di oggi sulle regioni d’Italia da nord a sud, isole comprese.

Come sarà il tempo oggi?

Il tempo sarà in peggioramento su molte regioni italiane. Piogge al nord su Triveneto ed Emilia Romagna ed in serata anche sulla Lombardia. Anche al centro il cielo sarà coperto soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche in particolare sul Lazio dove saranno presenti temporali. Sulle regioni del sud il tempo sarà stabile con qualche piovasco sulla Sicilia.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del nord

Il tempo sulle regioni del nord subirà un peggioramento durante la giornata, in particolare dalle zone di nordest del triveneto dalla mattina al pomeriggio che si trasferiranno alla Lombardia. Clima asciutto sul resto delle regioni.

Temperature massime comprese tra i 12 gradi della città di Trieste e i 16 gradi delle città di Milano e Torino.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del centro

Sulle regioni del centro e sulla Sardegna il tempo si presenterà instabile e con cieli nuvolosi sin dal mattino. Un peggioramento si avrà nel pomeriggio e soprattutto sulle regioni di Lazio e Sardegna dove saranno presenti precipitazioni anche temporalesche. Clima mite e soleggiato sulle regioni adriatiche.

Temperature massime comprese tra i 10 gradi della città di l’Aquila e i 17 gradi della città di Cagliari.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del sud

La giornata di oggi riserva per le regioni del sud un tempo in peggioramento sin dal mattino con nuvole in aumento soprattutto sulla Sicilia, sui versanti ionici e anche sulla Campania. Molto probabile la presenta di piogge sulla zona di Agrigento e sulla zone del Casertano. Cieli molto nuvolosi sul resto delle regioni.

Temperature massime comprese tra gli 11 gradi della città di Potenza e i 15 gradi delle città di Palermo e di Bari.

Vi auguriamo una buona giornata regalandovi una frase che speriamo possa donarvi un sorriso:

“La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante”

(Mark Twain)